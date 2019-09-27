«Врачи в ужасе от анализов сына». Неизвестная болезнь одолела 2-месячного малыша

Двухмесячный Демид Григорьев появился на свет 12 июля. Из двух с половиной месяцев своей жизни больше половины провел в больницах.

- Беременность протекала нормально, правда, родился сын на 36 неделе, - говорит его мама Ольга. – Отклонений никаких не было, но из-за маленького веса нас направили в 13-ю больницу на Лебедева. Там взяли анализы, но лаборатория не смогла получить результаты, так как в крови сына было очень много жиров, и зашкаливал холестерин.

Медики стали разбираться, в чем причина. Через две недели лечащий врач заподозрила генетическое отклонение и отправила генетический анализ Демида в Москву. Он был бесплатный, по квоте, но по представленному материалу врачи не смогли понять, какая болезнь угрожает Демиду.

Мальчику назначили консультацию с генетиком, тот сказал: для того, чтобы понять диагноз, нужно провести полное генетическое обследование малыша. Его стоимость - 47 тысяч рублей. И уже потом, исходя из анализа, медики смогут поставить правильный диагноз.

Демид – первый и единственный ребенок в семье. Он уже научился улыбаться и очень хочет попасть домой. Пока лежал в больнице на обследовании, заразился ОРВИ. Носик заложен, глазки отекли, но он все равно улыбается.

- Врачи пока разводят руками и не знают, как лечить нас. Прогнозов тоже пока никаких не дают, просто говорят, что все это очень страшно и с такими анализами жить нельзя. Без диагноза никто ничего сказать не может, - говорит Ольга.

Пока видимых проявлений болезни у малыша нет никаких. Те жиры, которые находятся в крови малыша, не усваиваются. В дальнейшем это может привести к тяжелейшим последствиям: они будут откладываться на печени, сердце. Как результат может быть цирроз печени, катаракта и другие страшные недуги. Помочь ему можно здесь.