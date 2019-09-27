2019-09-27T06:07:56+03:00
Общество

«Врачи в ужасе от анализов сына». Неизвестная болезнь одолела 2-месячного малыша

Демиду Григорьеву из Перми нужно сделать дорогой генетический анализ
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Врачи не могут поставить диагноз Демиду Григорьеву Фото: фонд "Дедморозим"Врачи не могут поставить диагноз Демиду Григорьеву Фото: фонд "Дедморозим"
Изменить размер текста:

Двухмесячный Демид Григорьев появился на свет 12 июля. Из двух с половиной месяцев своей жизни больше половины провел в больницах.

- Беременность протекала нормально, правда, родился сын на 36 неделе, - говорит его мама Ольга. – Отклонений никаких не было, но из-за маленького веса нас направили в 13-ю больницу на Лебедева. Там взяли анализы, но лаборатория не смогла получить результаты, так как в крови сына было очень много жиров, и зашкаливал холестерин.

Медики стали разбираться, в чем причина. Через две недели лечащий врач заподозрила генетическое отклонение и отправила генетический анализ Демида в Москву. Он был бесплатный, по квоте, но по представленному материалу врачи не смогли понять, какая болезнь угрожает Демиду.

Мальчику назначили консультацию с генетиком, тот сказал: для того, чтобы понять диагноз, нужно провести полное генетическое обследование малыша. Его стоимость - 47 тысяч рублей. И уже потом, исходя из анализа, медики смогут поставить правильный диагноз.

Демид – первый и единственный ребенок в семье. Он уже научился улыбаться и очень хочет попасть домой. Пока лежал в больнице на обследовании, заразился ОРВИ. Носик заложен, глазки отекли, но он все равно улыбается.

- Врачи пока разводят руками и не знают, как лечить нас. Прогнозов тоже пока никаких не дают, просто говорят, что все это очень страшно и с такими анализами жить нельзя. Без диагноза никто ничего сказать не может, - говорит Ольга.

Пока видимых проявлений болезни у малыша нет никаких. Те жиры, которые находятся в крови малыша, не усваиваются. В дальнейшем это может привести к тяжелейшим последствиям: они будут откладываться на печени, сердце. Как результат может быть цирроз печени, катаракта и другие страшные недуги. Помочь ему можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Перми уничтожили санкционные сыр и груши
Стали известны подробности страшной аварии в Прикамье
В Перми сотрудника исправительной колонии осудили за взятки
«Решили переехать, а кошку - усыпить». Волонтеры ищут дом спасенной от смерти кошке
В Пермском крае на пожаре погибли два человека
«Моя девочка стала ангелом». В Перми собирают деньги на похороны девочки, которой помогала Жанна Фриске
В Прикамье произошла массовая авария с участием легковушек и «Газели»
Судебные приставы Прикамья списали со счета пенсионерки долги ее тезки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении заключенных колонии в Прикамье
В Пермском крае стало больше пенсионеров, занимающихся спортом
В Прикамье иностранец срубил деревьев на 26 миллионов рублей
В Перми коту с пулевыми ранениями удалят глаза
Пермский фонд капремонта прокомментировал ситуацию с домом на Комсомольском проспекте, 31а
Мэрия Перми изымет участок под аварийным домом в Кировском районе
В Прикамье пьяный мужчина угнал автомобиль друга
«Молот-Прикамье» сразится с лидером турнирной таблицы
В Черняевском лесу завершается обустройство «Тропы здоровья»
Жительницу Прикамья наказали за ругань в суде
Пермяков приглашают поставить прививку от гриппа и ОРВИ
Прокуратура подтвердила факт надругательства в колонии Соликамска
В Прикамье разыскивают 30-летнего мужчину со шрамами на ноге
В Пермском крае назначили нового министра строительства
В Перми открылся консультационный центр для родителей дошкольников