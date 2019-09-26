2019-09-26T12:49:13+03:00
Общество

«ЛУКОЙЛ» провел акцию «Общественный контроль»

Ее цель - знакомство общественности с природоохранной деятельностью завода
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Фото пресс-службы предприятияФото пресс-службы предприятия
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ЛУКОЙЛ - одна из первых российских компаний, в которой принята Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Для ее реализации разрабатываются экологические программы, которые включают огромное количество природоохранных мероприятий.

25 сентября по инициативе сотрудников «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» с участием представителей общественных экологических движений, представителей муниципальных органов власти и природоохранных организаций на территории предприятия, в Индустриальном районе города Перми и Пермском районе Пермского края проведена акция «Общественный контроль». Ее цель - знакомство общественности с природоохранной деятельностью нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ», демонстрация «прозрачности», экологической ответственности и действующей на предприятии системы экологического контроля.

Фото компании

Фото компании

Во время экскурсии по производству в Центральном пункте управления предприятием продемонстрировали, как отслеживаются все производственные и экологические показатели. В присутствии приглашенных экспертов с помощью современной передвижной лаборатории провели замеры воздуха в нескольких точках. На территории завода, а также у детсада в Гамово и деревне Субботино, которые расположены в непосредственной близости от «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», показатели не только не превышают нормы, даже лучше допустимых. Участники акции проявили огромный интерес к мероприятию, к проводимому на предприятии экологическому контролю.

- Мы уверены, что показали пример в открытости и прозрачности ведения бизнеса, которому за нами последуют и другие промышленники. В последние несколько лет предприятие вложило значительные средства в перевооружение и создание экологически чистого производства, - отметил Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Данный опыт обсуждался уже во время круглого стола «Экология производства», организованного ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» Пермского края. В его работе приняли участие представители пермских властей, промышленных предприятий города. Здесь обсудили резонансные экологические проблемы региона, рассмотрели перспективы развития промышленных производств и системы экологического мониторинга.

Фото компании

Фото компании

Пермские нефтепереработчики рассказали о модернизации производства, о природоохранных мероприятиях и вкладе в улучшение экологической ситуации в регионе.

- Промышленные предприятия уже не те, многие прошли фазу техперевооружения и с точки зрения экологической безопасности не представляют той угрозы, которая была несколько лет назад. С другой стороны жители города Перми, справедливо задают вопросы: «Мы живем в экологически чистом городе или нет?» Поэтому мы должны точно понимать и координировать работу с точки зрения обеспечения объективной правдивой информации, что же у нас происходит, - сказал в заключение Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы.

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