Трансляция с лекции «Как сохранить сердце здоровым?»
Лекция "Как сохранить сердце здоровым?" .Multistreaming with https://restream.io/
27 сентября Центр медицинской профилактики организовал онлайн-лекцию на тему «Как сохранить сердце здоровым?». Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия на нашем сайте.
На лекции выступит Григорий Николаевич Спасенков, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Пермского края.
Цель лекции - привлечь внимание жителей Пермского края к существующей проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. Болезни системы кровообращения занимают сегодня первое место среди причин смертности населения как в России, так и в Пермском крае. В Прикамье ежегодно от них умирают более 14 тысяч человек.
Лекция проходит 27 сентября в 17.30 по адресу ул. Чернышевского, 28 (Часовой завод).
Лекция "Как сохранить сердце здоровым?" .Multistreaming with https://restream.io/