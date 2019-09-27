2019-09-27T15:46:02+03:00
Общество

Трансляция с лекции «Как сохранить сердце здоровым?»

Она проходит на площадке Часового завода
Елена КОНОВА
Поделиться:

Лекция "Как сохранить сердце здоровым?" .Multistreaming with https://restream.io/

Изменить размер текста:

27 сентября Центр медицинской профилактики организовал онлайн-лекцию на тему «Как сохранить сердце здоровым?». Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия на нашем сайте.

На лекции выступит Григорий Николаевич Спасенков, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Пермского края.

Цель лекции - привлечь внимание жителей Пермского края к существующей проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. Болезни системы кровообращения занимают сегодня первое место среди причин смертности населения как в России, так и в Пермском крае. В Прикамье ежегодно от них умирают более 14 тысяч человек.

Лекция проходит 27 сентября в 17.30 по адресу ул. Чернышевского, 28 (Часовой завод).

Лекция "Как сохранить сердце здоровым?" .Multistreaming with https://restream.io/

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Итоги прямой линии городского call-центра: пермяков больше всего волнует тема отопления
В Перми пройдет всероссийский фестиваль-конкурс «Post факт»
Максим Решетников: Экспорт в Пермском крае и дальше будет расти
В Перми после запуска отопления прорвало трубу
В Перми вновь не состоялся аукцион по реконструкции трассы Пермь - Екатеринбург
Пермяки предлагают на экспорт лекарства, технологическое оборудование и сладости
В Перми мужчина погиб при пожаре
СМИ: на закрытии фестиваля «Флаэртиана» пермская журналистка избила зрителей сумкой
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел соревнования среди работников
В Прикамье на музыкальных забег зарегистрировались более 400 человек
Смотрите на нашем сайте трансляцию с лекции «Как сохранить сердце здоровым?»
Житель Прикамья украл деньги из носка знакомой
В Прикамье легковушка протаранила шлагбаум
В Перми открылась новая экологическая тропа «Тайны реки Гайвы»
В Прикамье мужчину 145 раз оштрафовали за нарушение ПДД
В Перми с высоты упал 70-летний мужчина
В Перми задержали серийного вора
В Перми пройдет первый световой фестиваль «ПРОСВЕТ»
В выходные в Перми перекроют Комсомольский проспект
Житель Прикамья из мести поджег машину подруги
В Перми уничтожили санкционные сыр и груши
Стали известны подробности страшной аварии в Прикамье
В Перми сотрудника исправительной колонии осудили за взятки