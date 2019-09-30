2019-09-27T15:40:11+03:00
Общество

В Перми на открытии салона PULT.ru выступят лидер рок-группы «Чиж & Co» и Вован из «Реальных пацанов»

Гостей праздника ждут подарки и скидки
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Фото компанииФото компании
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5 октября состоится открытие салона PULT.ru в Перми! В программе — большое количество гостей и звезд, мастер классы от ведущих HI-FI брендов, фуршет с шампанским, скидки и подарки!

Отличная новость для всех любителей звука - крупнейшая федеральная сеть и интернет-магазин PULT.ru открывает салон в Перми!

Фото компании

Фото компании

Отныне все любители и почитатели новейших мировых достижений в области Hi-Fi и High End техники смогут без каких-либо усилий выбрать и приобрести замечательную AV-аппаратуру. Мало того, теперь есть великолепная возможность послушать ее в представленной здесь комфортабельной, оборудованной по последнему слову техники комнате прослушивания и забрать в любое удобное время!

Открытие состоится 5 октября. Программа праздника стартует в 13:00: будет организовано торжественное открытие с большим количеством гостей, под хорошую музыку и шампанским.

В 14:20 начинается серия мастер - классов от бренда Emotiva и Jamo, бренды Marantz и Definitive technology проведут свой мастер-класс в 16:00. Это уникальная возможность увидеть и услышать новинки, лично протестировать технику и задать интересующие вопросы представителям бренда.

6 октября нас посетят звездные гости, среди них: основатель и лидер рок-группы «Чиж & Co» - Сергей Чиграков, а также известный актер и музыкант Владимир Селиванов. Будет возможность посетить мастер-классы международных HI-FI брендов. У каждого гостя будет возможность познакомится с представленным ассортиментом и получить индивидуальную консультацию от наших экспертов.

Фото компании

Фото компании

Но на этом все не заканчивается! Всех гостей ждут подарки, скидки до 25% на весь ассортимент и отличное настроение!

Место: Пермь, Комсомольский проспект, 75

Дата и время: 5 и 6 октября в 13:00

Ссылка для регистрации на мероприятие: https://www.pult.ru/action/?id=otkrytie-magazina-pult-ru-v-permi

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