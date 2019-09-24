Купить квартиру в Перми 2019: цены, расположение

Мы посчитали, сколько в среднем стоят по районам одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры на вторичном рынке в Перми.

Если в ближайшее время вы задумываетесь о том, чтобы купить квартиру в Перми, то эта информация для вас. Дело в том, что стоимость квартир в центральных районах города и на окраине иногда различается в разы.

Вам одобрили ипотеку, и вы точно знаете, какую сумму можете потратить на то, чтобы купить квартиру в Перми? Ознакомившись с представленными ниже данными, вы можете выбирать: взять трехкомнатную квартиру в Закамске или купить однокомнатную квартиру возле городской эспланады.

Мы посмотрели сайты по продаже квартир в Перми и выяснили, сколько в среднем стоит жилье в разных районах города на вторичном рынке.

Купить квартиру в Ленинском районе Перми:

Однокомнатные квартиры – 3,405 тысяч рублей

Двухкомнатные квартиры – 4,495 тысяч рублей

Трехкомнатные квартиры – 6,343 тысячи рублей

Четырехкомнатные квартиры - 8,124 тысячи рублей

Купить квартиру в Свердловском районе Перми:

Однокомнатные квартиры – 2,489 тысяч рублей

Двухкомнатные квартиры – 3,133 тысячи рублей

Трехкомнатные квартиры – 4, 258 тысяч рублей

Четырехкомнатные квартиры – 6,128 тысяч рублей

Купить квартиру в Дзержинском районе Перми:

Однокомнатные квартиры – 1,997 тысяч рублей

Двухкомнатные квартиры – 2,637 тысяч рублей

Трехкомнатные квартиры – 4, 710 тысяч рублей

Четырехкомнатные квартиры - 4,980 тысяч рублей

Купить квартиру в Индустриальном районе Перми:

Однокомнатные квартиры – 2, 218 тысяч рублей

Двухкомнатные квартиры – 3, 152 тысячи рублей

Трехкомнатные квартиры – 3, 824 тысячи рублей

Четырехкомнатные квартиры – 5, 000 тысяч рублей

Купить квартиру в Мотовилихинском районе Перми:

Однокомнатные квартиры – 2, 148 тысяч рублей

Двухкомнатные квартиры – 2, 410 тысяч рублей

Трехкомнатные квартиры – 2, 702 тысячи рублей

Четырехкомнатные квартиры – 4, 016 тысяч рублей

Купить квартиру в Кировском районе Перми:

Однокомнатные квартиры – 1, 400 тысяч рублей

Двухкомнатные квартиры – 1,950 тысяч рублей

Трехкомнатные квартиры – 2, 833 тысячи рублей

Четырехкомнатные квартиры - 4,100 тысяч рублей

Купить квартиру в Орджоникидзевском районе Перми:

Однокомнатные квартиры – 1,395 тысяч рублей

Двухкомнатные квартиры – 2,248 тысяч рублей

Трехкомнатные квартиры – 2, 488 тысяч рублей

Четырехкомнатные квартиры - 3,444 тысячи рублей