2019-09-24T10:39:59+03:00
Происшествия

«Забрали прямо с уроков». Шестиклассница из Перми при странных обстоятельствах попала в реанимацию

На уроках она была активна, а на перемене между историей и географией потеряла сознание
Алена ОВЧИННИКОВА
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Девочку госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию.Девочку госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию.Фото: Василий Вахрин
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Днем в понедельник, 23 сентября, к пермской школе «Мастерград» в микрорайоне Пролетарский примчалась машина «скорой помощи». Во время переменки одной из девочек из шестого класса резко стало плохо. Она упала на коленки и потеряла сознание. Вот как ситуацию прокомментировали в городском департаменте образования.

- 23 сентября на перемене между уроками истории и географии учащаяся шестого класса школы «Мастерград» почувствовала себя плохо, - прокомментировали «Комсомольской правде» в пресс-службе департамента образования администрации Перми.- В коридоре школы девочка потеряла сознание. Педагоги оперативно вызвали ей бригаду «скорой помощи», врачи оказали ребенку первую помощь и госпитализировали ее в больницу.

Учителя отмечают, что на уроках шестиклассница была активна, не падала и не ударялась, ничего не предвещало того, что она может потерять сознание. Сейчас классный руководитель поддерживает связь с семьей.

Медики краевой клинической больницы, куда госпитализировали ребенка, тоже исключили у маленькой пациентки сотрясение головного мозга.

- Ребенок находится в отделении реанимации №2 Краевой детской клинической больницы в тяжелом состоянии, - сообщили нам в пресс-службе Краевой детской клинической больницы. - По результатам КТ-исследования черепно-мозговая травма не подтвердилась. Врачи проводят все необходимые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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