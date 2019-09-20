Вся соль «Оперения»

В понедельник в Театре-Театре состоялись два необычных спектакля. На сцене выступали не маститые профессиональные актеры, а ребята из пермской студии творческого развития детей «ОПЕРЕНИЕ/СОЛЬ». Эта студия существует в Перми уже 7 лет. Она была основана в 2011 году народным артистом России Константином Хабенским при поддержке Министерства культуры Пермского края.

«Нашу студию прозвали «ПерМформансом»

По традиции в начале каждого учебного года студийцы представляют зрителям, чему они научились за минувший год. В этом году ребята из старшей группы показали одноактные спектакли «Маллот» и «Мой плей-лист».

Первый из них по пьесе Эжена Ионеско «Жертвы долга» поставил преподаватель студии, актер ТЮЗа Михаил Шибанов. А идею второго - спектакля-концерта «Мой плей-лист» - студийцы придумали сами. В спектакль вошли музыкальные хиты от начала прошлого века до нынешнего столетия.

Оба спектакля летом были показаны на IX Всероссийском фестивале студий творческого развития «Оперение-2019» в Тольятти и собрали самые теплые отзывы.

- Пермская студия вообще высоко котируется в движении «Оперение», нам даже придумали такое название «ПерМформанс», потому что наши работы отличаются необычностью, - рассказывает бессменный руководитель пермской студии, артист и режиссер Театра-Театра Вячеслав Чуистов. - Говорят: «Опять пермяки что-то привезли, сейчас загрузят всех». Действительно, «Маллот» - постановка очень серьезная, такой театр абсурда, где дети исследуют тайны подсознания. Ну а «Мой плей-лист» - более развлекательная вещь. Ребята из старшей группы выбрали для нее свои любимые песни. Они их поют, как умеют, - с юмором и легкостью. С ними работали наши преподаватели по вокалу и хореографы.

Один из актеров спектакля-концерта - Фадей Володин, ученик 11-го класса гимназии №1. Он в студии занимается второй год.

- Задача спектакля «Мой плей-лист» - показать музыкальную эволюцию за 100 лет, - говорит Фадей. - Но мы не просто поем, а каждую песню обыгрываем какой-то жизненной ситуацией. Мы сами придумали идею, сделали фрагмент, показали его педагогам, они воодушевились и помогли нам закончить. В итоге у нас получилась совместная работа.

В обоих спектаклях - минимум оформления, никаких декораций и пышных костюмов. Главное - свет, который очень точно сопровождает игру юных актеров. Как объясняют постановщики спектакля, важно, чтобы на сцене ребенок не прятался за декорацию или костюм, чтобы был виден его взгляд, чтобы он понимал, что делает в каждый конкретный момент.

Фото: Илья Ратченко.

Дети помогают детям

Но традиционные сентябрьские спектакли - это не только «отчет о проделанной работе». Они являются благотворительными и проходят под девизом «Дети помогают детям». Все собранные средства идут на лечение маленьких подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского - детей, борющихся с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

- Я понимаю, что, участвуя в благотворительном спектакле, помогаю детям с онкологическими заболеваниями, приятно, что могу внести какой-то вклад, - говорит ученик 10-го класса лицея №3 Женя Бауэр, который занимается в студии второй год.

- В обмен на благотворительный взнос, минимальная сумма которого - 500 рублей, желающие заплатить больше сами назначают цену. А мы вручаем пригласительные билеты на спектакль, - объясняет Вячеслав Чуистов. - Для детей, больных раком, в основном требуются импортные медикаменты и лечение за рубежом, поэтому 500 рублей - минимум. Если назначить меньше - соберем денег меньше. А хотелось бы, чтобы были более весомые суммы.

В день благотворительного спектакля в фойе Театра-Театра установили специальный опечатанный ящик для пожертвований. Когда вечером после спектакля его вскрыли, там оказалось 173 100 рублей.

За пять предыдущих лет пермской студией было собрано более миллиона рублей, которые были направлены в Фонд Константина Хабенского. Ежегодно оттуда в Пермь приходят отчеты о том, как были израсходованы собранные средства: на обследование и лечение детей, покупку медикаментов, организацию реабилитационных программ, повышение квалификации врачей и работу с родителями. Эти отчеты размещаются в группе студии https://vk.com/operenieperm.

- Все деньги до копейки мы отправляем в Благотворительный фонд Хабенского, даже на организацию спектаклей ничего не тратим, - говорит Вячеслав Чуистов. - Вот уже пять лет Театр-Театр нам бесплатно предоставляет помещение, за что мы очень благодарны. Конечно, сумма не очень большая, хотелось бы, чтобы зрителей на таких спектаклях было больше.

Фото: Илья Ратченко.

Соль - это солнце, приправа и намек на соленые уши

Вопрос, который часто задают Вячеславу Чуистову: «А почему студия называется «ОПЕРЕНИЕ/СОЛЬ»?»

- Поскольку в движение «Оперение» включены студии из 11 городов, каждая выбрала свое дополнительное название, чтобы не путаться, - объясняет он. - Наша называется «Соль». С одной стороны, это созвучно слову «солнце», с другой - напоминает о прозвище «Пермяк - соленые уши». И, конечно, это еще и необходимая приправа.

Такой необходимой приправой для десятков пермских ребят становятся занятия в студии. Для них это уникальная возможность совершенно бесплатно заниматься с опытными актерами, получать профессиональные навыки: сценическую речь, актерское мастерство и пластику, научиться выражать свои эмоции и управлять своим телом.

В студию «ОПЕРЕНИЕ/СОЛЬ» ходят 260 ребят со второго по одиннадцатый класс. Занятия для старших групп проходят в городском Дворце молодежи, а младшие ребята занимаются в двух пермских школах – №№22 и 84. Кастинг проходит ежегодно в начале сентября. И сейчас новички этого года уже активно участвуют в тренингах.

Впрочем, слово «кастинг» не совсем точно определяет принцип набора ребят в студию. Здесь нет жесткого отбора. Главный критерий - желание самого ребенка.

- Мы - студия, которая занимается творческим развитием детей, - рассказывает Вячеслав Чуистов. - Поэтому мы берем всех детей, в том числе тех, которые стесняются, у которых есть небольшие проблемы с речью, с коммуникацией. Это наш контингент. Но мы не берем тех, кто хочет просто походить полгодика, потом уйти. Нас интересуют ребята, которые хотят серьезно заниматься. Есть те, кто ходит к нам по 7 - 8 лет, с самого основания студии. Пришли к нам малышами, а сейчас уже в старшей группе.

Цели сделать из ребят актеров у студии нет. Но многие выпускники поступают в театральные вузы Москвы или Пермский институт культуры. К примеру, в благотворительном спектакле принял участие студент Московской театральной школы Олега Табакова Даниил Денисов. И Константин Хабенский лично договорился с нынешним руководителем этой школы Владимиром Машковым о том, чтобы Даниилу разрешили пропустить занятия и выступить в Перми.

Собираются поступать в Москву и несколько ребят, которые оканчивают в этом году школу. Но даже если им летом не повезет на приемных экзаменах в театральные вузы, занятия в студии «ОПЕРЕНИЕ/СОЛЬ» уже дали им неоценимые навыки, которые пригодятся в любой профессии.