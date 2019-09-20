Теперь во дворах можно гонки на самокатах устраивать

- Летом мне наши ребята каждый день звонят: «Тетя Галя, выходи!», - смеется Галина Михайловна Шохирева. Она 52 года проработала учителем физкультуры. А сейчас организует разные занятия для ребятишек из своего двора. - Мы играем с ними в волейбол, в вышибалы, в серсо. Они даже и не знали, что есть такие игры. Родители на работе, им с детьми заниматься некогда. Ребята из первого, второго классов ходят, слоняются, а я им предлагаю играть. Мы для них мячи закупили, сетку волейбольную. А сейчас гонки на самокатах и велосипедах устраивать будем, Правила дорожного движения изучать. Родители детей обещали сделать и установить во дворе дорожные знаки.

Изучать на практике Правила дорожного движения малыши из дома по улице Танцорова, 31 смогут благодаря тому, что этим летом в их дворе сделали асфальтированные дорожки. А на игровой площадке теперь стоят яркие качели, карусели и руколазы. Двор по улице Танцорова вошел в программу благоустройства придомовых территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Как отмечал губернатор Пермского края Максим Решетнипков, благоустройство территорий и формирование комфортной городской среды является одной из ключевых задач краевого правительства.

- У людей должны быть любимые места, площадки, где можно погулять после работы, где дети могут побегать и покидать мяч, взрослые - пообщаться, - подчеркнул глава региона.

Старшая по дому на улице Танцорова Тамара Попова отметила, что жильцы и сами принимали участие в благоустройстве двора:

- Мы стараемся облагораживать территорию. Бабушки занимаются цветами, высаживают их на клумбы. А мужчины красят бордюры. Все заинтересованы, чтобы во дворе было хорошо.

Участие жильцов в благоустройстве - это еще и непременное условие программы, потому что повышает ответственность людей за дальнейшее содержание своего двора.

В минувшие годы в микрорайоне Судозаводской приводили в порядок территории больших многоквартирных домов. А в этом году работы проводились, в основном, во дворах пятиэтажек и даже 3-4-этажных шлакоблочных домов.

- В этом году мы включили в программу благоустройства маленькие дома, это было не очень легко - для бюджета это считается неэффективным расходованием средств, - рассказала депутат городской Думы Наталья Рослякова. - Но я считаю, что надо приближаться к людям, чтобы было уютно не только в домах на центральных улицах, но и в каждом дворике.

Это мнение полностью разделяют жильцы пятиэтажки по улице Байкальской, 20. Здесь этим летом был заасфальтирован проезд вдоль дома и сделан тротуар.

- Раньше у нас во дворе был не асфальт, а бетонные плиты, - рассказывает жительница дома Нина Сабитова. - Уложили их 35 лет назад, как дом построили. За это время бетон раскрошился, из тротуара торчали железные прутья. Дети за них часто запинались, царапались.

Активные жильцы этого дома несколько раз приходили на прием к Наталье Росляковой. И депутат добилась включения территории в программу благоустройства.

- Нам сделали хорошую дорожку, и все довольны, - говорит Нина Сабитова. - Сейчас сами будем заниматься благоустройством.

В этом году в избирательном округе Натальи Росляковой привели в порядок около полутора десятков дворов. Кроме уже упомянутых домов на улице Танцорова и Байкальской, работы были проведены на придомовых территориях по адресам: Волгодонская, 12 и 16, Светлогорская, 21, Юнг Прикамья, 41, Ушакова, 57/1 и другим.

Есть уже планы и на будущий год.

- У нас в микрорайоне есть большой участок, где ранее находилась воинская часть «Березовая роща», - рассказывает Наталья Рослякова. - Воинскую часть оттуда убрали пять лет назад, но земля оставалась в собственности Министерства обороны. Там живут около тысячи людей, но мы ничего не могли сделать - ни освещение подвести, ни мусор вывезти, потому что земля федеральная. Но, наконец, в этом году был подписан документ, по которому территория перешла в муниципальную собственность. И на следующий год мы плотно займемся благоустройством «Березовой рощи». Планируем сделать там детскую площадку, проложить тротуары.

Но и у жильцов других домов есть еще возможность включить свои дворы в программу благоустройства. Она рассчитана до 2022 года, так что успевайте подавать заявки.