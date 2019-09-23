Как платить налоги, если ты работаешь «на себя»?

Надо платить налоги – эта известная всем фраза подчас вызывает весьма противоречивые чувства. Одно дело, когда работодатель сразу вычитает положенную сумму из твоей зарплаты, и ты получаешь на руки уже «чистые» деньги. И совсем другое, когда ты работаешь на дому, и должен сам поделиться заработанным с государством.

Но не платить налог чревато неприятностями – нелегальную деятельность могут обнаружить фискальные органы и начислить налог в 13 процентов от дохода да еще и штраф.

Раньше для людей, которые работали самостоятельно и получали деньги напрямую от заказчика, были два легальных пути: зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или платить НДФЛ как частное лицо. В первом случае приходится заполнять документы, выбрать систему налогообложения, подождать одобрение от ФНС, а затем регулярно отправлять отчеты в налоговую. Если платить НДФЛ, ставка составит 13 процентов, что значительно выше, чем у ИП.

Недавно правительство решило дать самозанятым людям еще одну возможность – платить налог на профессиональный доход, который также называют налогом для самозанятых. Предложенный налог – своеобразный компромисс по сравнению с регистрацией в качестве ИП или уплаты НДФЛ.

Что предложили самозанятым?

Самозанятому нужно отдавать 6 процентов от выручки, если он работает с юридическими лицами. Взамен он получит налоговый вычет в размере 2 процентов, но не больше 10 тысяч рублей. Если самозанятый работает с физическими лицами, то он отдаст государству 4 процента от выручки, но сможет вернуть вычет в размере 1 процента. При этом не надо предоставлять налоговую отчетность в соответствующие органы.

Это касается тех, кто делает на дому маникюр, работает репетитором, перевозит пассажиров или грузы, ремонтирует квартиры. Но есть одно условие – доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год, в противном случае самозанятый должен регистрироваться как ИП или платить НДФЛ.

Где можно зарегистрироваться?

Пока этот вид налога тестируют в пилотном режиме в Республике Татарстан, а также в Москве, Московской и Калужской областях. Но можно зарегистрироваться в качестве самозанятого жителям и из других регионов, если оказывать услуги юр. лицам в Татарстане (или в других 3-х пилотных регионах). Приезжать не нужно, все оформляется онлайн.

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- Я вяжу игрушки и для малышей, и для более взрослых, - рассказала жительница Татарстана Алия Сабирова, которая недавно испытала на себе все возможности пилотного проекта. - Когда начинала, дарила их друзьям и родственникам. Потом начала продавать знакомым, но за минимальную цену – только, чтобы пряжу оправдать. А когда узнала про возможность зарегистрировать себя как самозанятую, сразу воспользовалась этим. Потому что стало больше возможностей, можно участвовать в ярмарках и открыто продавать свой товар, не боясь, что кто-нибудь скажет: «А почему налоги не заплачены?». Сейчас, в основном, продаю через Инстаграм, заказы по чуть-чуть растут. Надеюсь, что вскоре смогу зарабатывать себе этим на жизнь.

Как зарегистрироваться самозанятому?

Работающему на себя физическому лицу достаточно скачать приложение «Мой налог» для смартфона на IOS или на Android.

Далее нужно отсканировать паспорт и сделать селфи. Вместо подписи приложение попросит моргнуть на камеру. Кроме приложения можно зарегистрироваться на сайте ФНС или в отделении банка. В любой момент можно отменить регистрацию или заново зарегистрироваться в приложении — дополнительных пошлин нет.

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Как считать и платить налог?

Самому считать ничего не нужно. Приложение сформирует чек для товаров или услуг, доход с которых получил самозанятый. После он сможет отправить этот чек клиенту, а налоговый сервис учтет выплаты по нему. К 12-му числу следующего месяца в приложении появится сумма налога, которую нужно оплатить до 25 числа. Предприниматель, который ничего не заработал за месяц, не обязан платить налог. Оплатить сумму налога можно онлайн или наличными, в рублях или иностранной валюте.

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А если не платить?

Если самозанятый захочет скрыть прибыль от налоговой, а служба узнает об этом, придется заплатить штраф в размере 20 процентов от суммы скрытого дохода. При повторном нарушении в течение полугода ФНС заберет весь скрытый доход.

Можно ли работать официально и быть самозанятым?

- В настоящее время закон не запрещает совмещать работу по трудовому договору с оказанием услуг по гражданско-правовым договорам, - прокомментировала Юлия Жижерина, консультант Русской Школы Управления по трудовому праву.

Можно, например, работать по трудовому договору в компании и оказывать юридические консультации. ФНС не будет собирать налог с дохода на основном месте работы, если с сотрудником заключен обычный договор - в этом случае с работника уже взимается НДФЛ.

Незаконный доход от аренды квартиры может стоить чиновнику карьеры. Но, если он зарегистрируется в качестве самозанятого и будет платить налог с аренды, увольнение за незаконную предпринимательскую деятельность ему не грозит.

А если самозанятый живет в другом регионе, может ли он воспользоваться выгодами пилотного проекта?

Если человек осуществляет свою деятельность в нескольких регионах, он может выбрать наиболее удобный для него регион для регистрации, например, Татарстан. Во всех регионах регистрироваться не надо.

Подробности можно узнать в Центре поддержки самозанятых.