«Клевое» место: ловись, рыбка, большая и маленькая!

- Мы живем на самой окраине Перми, в Голованово, и очень этому рады. Как из популярного фильма: «Без шума и пыли», - шутит пенсионер Алексей Игнатьевич. – Дети с внуками приезжают каждые выходные и надышаться не могут: воздух по утрам аж звенит. Летом - грибы, ягоды, рыбалка, зимой - лыжи, коньки и, конечно, снова рыбалка.

Прикамье - край сотен рек, речек, прудов и озер. При таком водном богатстве не удивительно, что тысячи пермяков увлечены рыбалкой. Кто-то сидит с удочкой на берегу пруда, кто-то пускает кораблики по мелким речкам, кто-то занимается троллингом на моторной лодке, а для кого-то настоящая рыбалка начинается только зимой, когда можно просверлить лунку в толстом льду и устроиться около нее с удочкой-«донкой».

В Голованово заядлые рыбаки есть в каждой семье. Этот микрорайон в Орджоникидзевском районе Перми считается одним из самых экологически чистых. Вокруг - могучие леса, красавица Чусовая и множество небольших водоемов. Причем рыбалка для местных жителей уже давно перестала быть чисто мужским увлечением. Посидеть с удочкой на берегу любят и женщины, и ребятишки.

Организаторы обещают, что Чемпионат будет проходить каждый сезон. Фото ПЦБК

Излюбленное место для рыбалки

В выходные на берегу реки Васильевки впервые прошел Открытый чемпионат по рыбной ловле, участником которого стал 21 человек, из них - шесть женщин.

- Соревнования проводились с целью популяризации и развития рыболовного спорта и туризма, как активного и здорового образа жизни, - рассказали в общественном центре «Голованово», который выступил организатором. - Причем первый же чемпионат стал у нас межмуниципальным. В нем приняли участие не только пермяки, но и жители Краснокамска, Добрянки, поселка Ильинский и села Лобаново Пермского района.

Чемпионат прошел в рамках юбилейных мероприятий «ПЦБК и Голованово. 60 лет вместе». На предприятии трудятся сотни жителей поселка, поэтому в юбилейный год проводится масса всевозможных мероприятий для сотрудников и их семьей, для населения микрорайона.

И чемпионат по рыбной ловле - стал одним из самых зрелищных и увлекательных.

- Рыбачу с детства, - рассказывает, не отводя взгляд от удочки, участник чемпионата, житель Голованово Григорий Ильин. - Это мое любимое хобби на протяжении 50 лет. Места у нас красивые. Рыбачу на Каме, Чусовой, на Васильевке. Попадается уклейка, это такая рыба, которую можно жарить, вялить, котлеты делать. Зимой в основном попадается окунь, судак, летом – сорога, лещ.

«История должна продолжаться»

- Многие жители микрорайона говорили о желании поучаствовать в таком чемпионате, и мы приняли решение его провести, - взял слово заместитель генерального директора ЗАО «ПЦБК» Андрей Алексеев. - Садово-огородный сезон завершился, появилось больше свободного времени, и вот головановцы участвуют в соревнованиях на берегу Васильевки. Для себя мы уже приняли решение, что история должна продолжаться. Будем проводить весенний, зимний и летний чемпионаты. Здесь очень красивое место, оно востребовано рыбаками микрорайона Голованово, мы поддержали их инициативу, чтобы именно здесь провести чемпионат.

Участниками соревнований могли стать все жалеющие старше 16 лет. По условиям соревнований в течение двух часов они должны были ловить с берега рыбу. Разрешалось пользоваться только одной удочкой - поплавковой или донной, оснащенной не более двумя одинарными крючками.

Участников приветствовал главный судья соревнований Вячеслав Ляпустин:

- Рыбалка для жителей Голованово - занятие номер один, как и другие виды спорта. Желаю всем ни хвоста, ни чешуи и хорошего улова.

Главный судья соревнования Вячеслав Ляпустин приветствует участников. Фото ПЦБК

Пока рыбаки сражались за победу, гостей чемпионата ждали развлечения. Преподаватель Школы искусств №11 Ирина Рудакова устроила пленэр и раздала всем желающим мольберты, кисти и краски. Взрослые и дети с огромным удовольствием рисовали картины на тему рыбалки.

- Сегодня прекрасная погода, а осенью в Перми особенно красиво: все в багрянце и золоте, - отметила Дарья Кучина, она впервые участвовала в пленэре. - В Голованово очень много живописных мест, сюжеты для картин подсказывает сама природа. Прекрасная идея организаторов - совместить рыбалку с пленэром.

Дарья Кучина на пленэре. Фото ПЦБК

И какой же праздник без угощения? Все участники и гости чемпионата смогли попробовать уху по специальному рецепту.

Ванильные капельки

- Я накануне вечером специально приехала на Васильевку, осмотрела местность, порыбачила, - рассказывает одна из участниц чемпионата Наталия Зеленская. - Попался лещ, но я его отпустила. За это лето я второй раз принимаю участие в соревнованиях по рыбной ловле, и мероприятие в Голованово - просто замечательное, хотелось бы, чтобы такие чемпионаты проводились чаще. Я даже приготовила специальный прикорм. Еще взяла с собой ванильные капельки: рыбу этот запах очень привлекает.

Участница соревнований Наталия Зеленская. Фото ПЦБК

Но первым, кто поймал рыбку, стал Станислав Шишмаков, на его удочку попался ерш. Станислав и Наталия, кстати, стали победителями первого Открытого чемпионата по рыбной ловле.

Вот они, победители!

1-е место - Шишмаков Станислав (Голованово) 2-е место - Федурин Максим (Лобаново) 3-е место - Евгений Лепешко (Краснокамск)

Станислав Шишмаков (в центре) - победитель Чемпионата. Фото ПЦБК

Победителям вручили дипломы и кубки в виде золотого ерша.

Специальный диплом «Удачливой рыбачке» достался Наталие Зеленской. Диплом «За самую маленькую рыбу» вручили Григорию Ильину, он поймал рыбу весом всего 5 граммов. Диплом «За самую большую рыбу» получил Федурин Максим. Диплом «За самое большое количество рыбы» получил Шишмаков Станислав.