2019-09-23T10:11:59+03:00
Общество

В редакции "КП"-Пермь" проходит круглый стол "Здоровье школьника"

Мы ведем трансляцию с мероприятия
Елена КОНОВА
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Круглый стол "Здоровье школьников".Multistreaming with https://restream.io/

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В редакции "Комсомольская правда"-Пермь" проходит круглый стол "Здоровье школьника".

С началом учебного года нагрузки на наших детей постоянно увеличиваются: это и долгие часы за партой, тяжелые рюкзаки. По некоторым данным, к старшим классам только три процента учащихся можно считать условно здоровыми. Обычно у остальных детей уже есть хронические заболевания - аллергия, болезни органов дыхания, зрения и т.д.

Мы говорим о том, как сохранить здоровье наших детей, как помочь им. Смотрите на нашем сайте онлайн-трансляцию с круглого стола.

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