В редакции "КП"-Пермь" проходит круглый стол "Здоровье школьника"

В редакции "Комсомольская правда"-Пермь" проходит круглый стол "Здоровье школьника".

С началом учебного года нагрузки на наших детей постоянно увеличиваются: это и долгие часы за партой, тяжелые рюкзаки. По некоторым данным, к старшим классам только три процента учащихся можно считать условно здоровыми. Обычно у остальных детей уже есть хронические заболевания - аллергия, болезни органов дыхания, зрения и т.д.

Мы говорим о том, как сохранить здоровье наших детей, как помочь им. Смотрите на нашем сайте онлайн-трансляцию с круглого стола.