2019-09-22T21:54:58+03:00
Общество

"Пошли к врачу, когда на теле появились странные пятна". 12-летняя девочка борется с тяжелой болезнью

У пермячки Миланы диагностировали редкое генетическое заболевание
Елена КОНОВА
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Любимый предмет Миланы - математика. Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"Любимый предмет Миланы - математика. Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"
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Милане Лазор всего 12 лет. Когда девочке было три месяца, на ее теле появились странные пигментные пятна. Родители вместе с Миланой стали ходить по врачам. После многочисленных походов в больницу девочке поставили диагноз - туберозный склероз.

- Это редкое генетическое заболевание, - рассказали в пресс-службе фонда "Дедморозим". - Сопутствующая проблема при туберозном склерозе – приступы эпилепсии. Каждый такой приступ отбрасывает сознание и интеллект девочки на несколько лет назад. Генетический анализ показал, что все члены семьи здоровы, а причину возникновения болезни у Миланы так и не удалось установить.

Дело в том, что кроме Миланы в семье еще двое детей. Денег не хватает. А Милана может жить как обычная 12-летняя девочка только если будет принимать дорогие лекарства. Каждый день ей надо пить по 8 таблеток.

- Милана пошла в сентябре в школу - благодаря вам для девочки был закуплен жизненно важный препарат, но скоро запас лекарства кончится, - сообщили в фонде. - Для девочки нужно закупить лекарство на целый год вперед. Общая стоимость препарата - 320 933 рубля. Если вы хотите помочь Милане, на сайте фонда есть информация о том, как это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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