Медляки под «Алешку» и за ручку в столовку. В Перми открылся детский лагерь для уставших от жизни взрослых

Новая и уже мегопопулярная услуга - для взрослых дядь и теть, уставших от серых будней. В часе езды от Перми открылся самый настоящий детский лагерь, но только для взрослых. Дискотеки с медляками, тихий час, зажигательные вожатые, шестиразовое питание и карты после отбоя. По утрам обмазанные пастой засони и перепутанные кроссовки. Знающие бронируют путевки за несколько недель, детей сдают бабушкам и дедушкам, а сами уезжают обратно в детство.

Муж удивился, но отпустил

Татьяне за 40, она мастер по маникюру. Замужем, дети выросли. О лагере узнала от восторженной клиентки, которая час без умолку рассказывала ей про поездку.

- Она захлебывалась от эмоций, показывала фотографии, говорила, что там нереальная туса, - говорит Таня. - Говорила, что недавно была в Турции, там все как тюлени лежат на пляже и отдыхают, а в лагере минуты свободной не найти. Конкурсы, кружки, спорт…

Фото: Ксения Жигалова

Активная и спортивная Таня решила испробовать новинку не себе.

- Я когда-то была в лагере, но забыла, что это такое, и мне до боли захотелось вернуться в детство, - говорит пермячка. - Просто чтобы по-другому провести выходные. Сидеть дома у телевизора не хочется, если не уеду из города - клиенты запросятся на маникюр, так что я решилась. На всякий случай взяла на понедельник выходной. Заезд в лагерь в пятницу - конец смены в воскресенье. Связалась в соцсетях с директором и оплатила путевку.

Муж, конечно, немного обиделся, что Татьяна поехала в детский лагерь одна, но отпустил.

Звонки из «взрослой жизни» под запретом

Вечером в пятницу «ребят» организованно забрали из города два автобуса. Место, где он располагался, - уютное, живописное и красивое. Летом здесь работает обычный лагерь для школьников: дачки советских времен с палатами на шесть человек, огромная совковая столовка, но люди туда ехали, конечно, не за комфортом.

- Хотелось новых знакомств, ощущений, эмоций, и я получила это с лихвой! - продолжает Таня. - На спиртное у нас запрета не было, но пьяных за эти дни я не видела. Тем более драк или конфликтов.

Фото: Ксения Жигалова

Приехавших в лагерь «детишек» разделили на четыре отряда по 20 человек. Часть из «ребят» - старички, которые брали путевку уже не в первый раз, часть - семейные пары. На территории все как положено: охрана, браслетики, чистота. Интернет не ловил, связь была с перебоями, поэтому звонков из «взрослой жизни» почти не было, и «ребята» с восторгом окунулись в детство.

- Каждый отряд должен был придумать название и речевку, - рассказывает Татьяна. - Мы стали «Сентябрятами», а речевку выбрали: «Мы ребята-сентябрята, мы отличные ребята, веселимся и поем, очень весело живем!». Каждому отряду выдали свои галстуки: у нас были желтые, у других - оранжевые, зеленые, красные. Носить их можно было где угодно: хоть на ноге.

«А теперь - алкоголики!»

Объяснив лагерные правила, вожатые Леша и Наталья построили отряд парами и повели на линейку, где состоялось открытие смены. Все было торжественно: самая симпатичная 30-летняя «девочка» в коричневой школьной форме, белом фартуке и такой же «мальчик» с колокольчиком в руках прозвонили открытие смены. После подъема флага из динамиков зазвучала символичная песня «Ах, как хочется вернуться в городок…», припев которой затянули все «дети». А потом была дискотека с зажигательными хитами 90-х, на которой все перезнакомились.

Фото: Ксения Жигалова

- Пусть сейчас в центр круга выйдут те, кто занимается спортом, - объявлял в микрофон ведущий.

- А сейчас те, кто не занимается!

- А теперь - алкоголики!

В центр круга осторожно вышел молодой парень, которому все начали аплодировать. К нему осторожно присоединились еще трое.

- Поднимите руки вверх, прыгайте!

- А сейчас встаньте паровозиком, сделайте круг больше. Меньше. Алкоголики пусть выберут на танец того, кто занимается спортом!

В этот вечер уставшие после рабочего дня и напрыгавшиеся на дискотеке «детишки» улеглись спать. Были и те, кто решил ночью посидеть, пообщаться, перекинуться в картишки, но вожатые ласково просили их: «Маковки мои, давайте по кроваткам, завтра подъем в 9 утра!»

Фото: Ксения Жигалова

Кричалки, стриптиз и Мэрилин Монро

Суббота началась с зарядки на спортивном поле. Вся лагерная смена выстроилась на лужайке рядами и хлопала, топала, наклонялась и приседала.

- Потом нас построили парами и с кричалками повели на завтрак. Причем надо было обязательно собрать весь отряд: из палат, холла, курилки - и только потом мы могли идти есть. В столовой нас сначала отправили мыть руки, а потом проверяли ладошки - совсем как в детстве. Кто-то начал брызгаться, другие подхватили. И мы, мокрые, но счастливые, как дети, шли за столы. На завтрак нас ждали вкуснейшая каша, хлеб с кубиком масла и какао. Кто не наелся, мог брать добавку. После завтрака все начали кричать: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!»

Перед вторым завтраком, на который давали йогурт, всем отрядам дали задание - придумать свой бизнес. Одни стали бизнесменами, другие тратили деньги.

Бизнесмены «открыли» ночной клуб, массажные салоны, йога-клуб и даже комнату страха. Побеждал в конкурсе тот, кто заработал больше денег. Покупателям выдали по две с половиной тысячи лагерных рублей, которые нужно было потратить.

- В первую очередь я отправилась в клуб для женщин, - вспоминает Татьяна. - В палату, где он работал, уже набилось девчонок 20. Там трое парней-вожатых зарабатывали для отряда деньги. Под музыку они раздевались и показывали стриптиз: снимали галстук и рубашку. Во время приватного танца стриптизеры подходили к зрительницам, а те засовывали им в штанишки по 100 - 200 рублей.

В комнату страха тоже выстроилась огромная очередь.

- В кромешной темноте посетителя встречала девушка и шептала: «Не кричите, мертвых разбудите! Как хорошо, что вы к нам попали, у нас мир умерших. Кого бы вы хотели увидеть?» Я сказала, что Мэрилин Монро.

- Очень хороший выбор, сейчас…

И в это момент из-под кровати поднималась и падала нога, а из шкафа выходила девушка и говорила: «Здравствуйте, я Мэрилин Монро».

- Еще я ходила к гадалке с заячьей лапкой. Она расстаралась как могла: «Заходите, все сейчас расскажу. Муж у вас будет богатый. Просто король! Дети будут. Восемь дней счастья будет! В Дубай поедешь!» В общем, это было здорово! Потом я была в массажном салоне «Шаловливые ручки». Захожу, а там стоят трое парней.

- Что делать будешь? Выбирай: 100 рублей посмотреть, 500 рублей - массаж. Я дала сначала 100 рублей и показала на парня. Он поднял футболку, а там – вокруг каждого соска нарисовано сердечко, по животу поцелуйчики и стрелка вниз. Я отдала еще 500 рублей, и он помял мне спину.

Какой лагерь без костра?

После игры был вкусный обед с гороховым супом, пюре с котлеткой и компотом и тихий час на полтора часа.

После обеда - скалодром, кружок пения и декупаж.

- Это был какой-то водоворот событий: все время где-то носишься, в палате не бываешь. То в конкурсах участвуешь, то в костюмерной торчишь - наряд выбираешь для выступления, - восхищается Татьяна.

Потом была дискотека, а поздним вечером на отрядной «свечке» все «детки» садились в круг и передавали друг другу предмет. У кого он был, тот рассказывал о своих эмоциях от отдыха, а другие слушали.

«Во взрослой жизни я директор, управляю большим коллективом. А здесь я снова в детстве, где за тебя все решено и придумано, и надо только принимать во всем участие». «Я еду сюда во второй раз. Специально взяла в прокате школьную форму, купила белые гольфы, бантики для приветствия нашего отряда и так хочу, чтобы мы обязательно победили!»

А ночью разожгли лагерный костер. Все смотрели на огонь и мечтали. В «королевскую ночь» с субботы на воскресенье отбой был в половине второго ночи.

Продленка для неспящих

- В лагере всю ночь была движуха: люди уходили, приходили, разговаривали, смеялись, пили, пели, танцевали, включали музыку. Вожатые были с детьми - за ними же надо было следить! Это я поняла по их невыспавшимся лицам. Благо подъем в этот день разрешили в 10 утра. И снова по расписанию: зарядка, линейка, парами в столовую... Правда, свои кроссовки мне пришлось искать по всему этажу. Один нашла связанным с чужим, второй - в чужой палате. Кто-то вообще проснулся перемазанный пастой.

Днем отряды снимали видеоролики на тему, как 1 сентября проходит в Африке, Америке или других странах. С костюмами, песнями, сценками. Тут креативили кто как мог!

Потом была холли-дискотека, когда «детки» кидались сухими красками. Все были яркими, счастливыми и разноцветными. Дальше - игры: отряду нужно было встать на скамейку, а одному из ребят пройтись от края до края, обнимаясь и ни разу не задев ногами пол. Затем нужно было падать назад, а отряд тебя должен был ловить.

За всем, что происходило в лагере, смотрели специальные наблюдатели. Они оценивали, насколько дружно отряды ходили строем, как принимали участие в конкурсах и какие идеи выдвигали. По итогам все отряды получали места и, соответственно, призы. Подвели итоги и торжественно объявили об этом в воскресенье вечером на прощальной линейке.

- Расставаясь, мы реально обнимались и плакали. Это были незабываемые дни! И уже сейчас мы с ребятами переписываемся и готовимся ехать на следующую смену. Это реально детский лагерь для взрослых, в котором надо побывать каждому, кто любит активный отдых и хочет вернуться в детство!

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Прекрасная возможность быть собой

- И это прекрасная идея! - считает пермский психолог Людмила Кочкаева. - Ведь все мы родом из детства, а самые лучшие и светлые чувства связаны у нас с групповой сплоченностью. Когда все вместе просыпаются по горну, бегут умываться, а потом на зарядку. Когда на всех есть одна цель, одна задача, одна эмоция, человек расслабляется и дает себе возможность быть собой, а не переживать о том, что ты что-то не так сказал или что-то не так сделал. Еще раз говорю - это отличная идея! С такими же чувствами я восприняла мысли о том, что за границей объединяют дома престарелых с детскими домами. У стариков появляется смысл жизни, а одинокие дети обретают семью.