Звезда «Реальных пацанов»: «Первый поцелуй с Коляном был зажатым, а потом мы раскрепостились»

В эфир на радио «КП»-Пермь» пришла звезда сериала «Реальные пацаны» Алена Путина. В ситкоме она играла девушку Коляна, а затем - жену Антохи. Она рассказала нам о съемках, а также поделилась смешными моментами из работы аниматором.

- На кастинг я попала сразу после института культуры, - рассказывает Алена Путина, которая исполнила в ситкоме роль жены Антохи и бывшей девушки Коляна Наташи.– Меня утвердили. Но играть там я сначала не хотела, все-таки роль несерьезная и негативная. И в институте меня отговаривали, я же актер театра и кино. Убедила меня мама, которая сказала, что надо воспринимать это как опыт.

«Сниматься сначала не хотела»

Алена долго еще потом переживала из-за роли. Помог один человек, который посоветовал просто ее принять. И тогда актриса посмотрела на эту ситуацию иначе. Вдруг кто-нибудь посмотрит в сериале на Наташу и решит, что так поступать никогда не будет.

- Каждый актер решает, что он хочет получить от роли, - говорит Алена. – Может, ему нужно просто «звездиться» и быть узнаваемым на улицах, а может, чтобы зритель благодаря его игре получил какую-либо мысль, что-то для себя открыть. Это, конечно, его право. Я больше углубляюсь в душу, мне интересен смысл фильма, что я в него вкладываю.

Она вспоминает, как перед самыми съемками раздавали текст, который нужно было быстро выучить и так же быстро сыграть, а потом попросту забыть эту сцену. Девушка признается, что ей не хватало отдачи от роли, работы над ней. В эти моменты особенно тепло вспоминались студенческие годы, когда ребята практически сутками не выходили из института, учились с 10 утра до 10 вечера без выходных. И все были в полном восторге от происходящего. Бывшие однокурсники до сих пор встречаются и не забывают друг друга.

Во время съемок было немало казусов. Например, когда Алена только попала в проект, она была довольно скромной.

- Молодая девушка, только что закончила институт, а тут мне дают исполнять такую роль! – рассказывает теперь с улыбкой актриса. – Меня заставили танцевать стрип-дэнс. В учебный класс я ходила спокойно, там был только преподаватель и я. Но когда настал съемочный день, на меня надели короткие кожаные шорты и футболку. Я пришла на площадку, и режиссер сказал ее обрезать. Я осталась в мини-шортах и в коротком топе. Захожу в зал, где должна была танцевать, а там полно народу из массовки. Иду к сцене, а сама невольно натягиваю топ на голый пуп. После десятки неудачных дублей режиссер меня пожалел и всех выгнал.

Сейчас Алена работает аниматоромФото: Василий Вахрин

Первый поцелуй у Алены на съемочной площадке случился с Николаем Наумовым.

- Я сжала губы, Коля тоже. Но режиссер попросил расслабиться и целоваться страстно. Так же было и с Антоном, я вообще сначала терлась о его бороду. Поэтому первые поцелуи с ребятами были зажатые и неестественные. Потом мы уже, конечно, раскрепостились, стало полегче, но все равно нас старались снимать со спины.

- Кого из современных актеров вы бы выделили?

- Светлана Ходченкова, Владимир Машков и Антон Богданов. Да, тот самый, который играл Антоху в «Реальных пацанах». Он буквально вырос у меня на глазах. Ушел из ситкома, стал сниматься в хороших фильмах, в театре. Изменился как человек.

Бабушка фея и Дед Мороз в кроссовках

Еще до того, как Алена Путина попала в сериал «Реальные пацаны», она работала аниматором. С детьми Юлии Гришниной, исполнительницы мамы Леры Ларисы Александровны, и Игоря Ознобихина она познакомилась именно на детских праздниках. Девушка проводила для них дни рождения. Каково же было удивление актеров, уже известных тогда по сериалу, когда на съемочной площадке оказалась та самая «фея».

Кем только ей не приходилось становиться за 1,5 года работы аниматором – была и бабой Ягой, и домовенком Кузей, и котом Леопольдом, а также клоуном, пираткой, Рапунцель, троллем Розочкой, монстрами Хай, Пеппи Длинный чулок, и – ее любимое – вредным мышонком и козой-дерезой. Костюмы шила сама себе же в удовольствие. Например, Лунтика сделала за одну ночь из флиса и поролона.

- Я люблю детей, всех запоминала, у меня хорошая память на лица, - делится актриса. – А вот родителей я не помнила, зато они хорошо запоминали меня. Когда я получала права и еще не снималась в сериале, одна мама, которая работала в медкомиссии, быстро «нарисовала» мне справку.

Ее первое место работы – детская комната в одном из ресторанов. Первый костюм – Красная Шапочка в короткой юбке. Напротив детской комнаты располагалось караоке, где отдыхали подвыпившие посетители. И Алене приходилось буквально отбиваться от мужчин с разыгравшейся фантазией, которые «залетали» на детский праздник и приставали к Красной Шапочке и вгоняли ее в краску прямо в присутствии детей. После этот костюм был для нее под запретом.

А однажды, когда на дне рождения 4-летней девочки настала пора аквагрима, один из пап в сильно нетрезвом состоянии растолкал всех детей и стал требовать, чтобы ему нарисовали грим пирата. На уговоры пропустить вперед малышей не поддавался.

- Пришлось рисовать ему пирата, чтобы он отстал, - вспоминает, улыбаясь, Алена. – Я привыкла на маленьких лицах рисовать, а тут такое большое, с бородой.

Еще один курьезный случай произошел, когда поступил заказ на фею. Алена передала его знакомой, и у той в последний момент сорвался аниматор. Пришлось выходить самой. Вместо стройной и юной феи к детям вышла «бабушка Винкс». Костюм смотрелся очень нелепо. В другой раз по той же причине на праздник пришел Дед Мороз в джинсах и кроссовках. Взрослые возмущались, а дети ничего не заметили.

Сейчас Алена Путина работает организатором детских праздников, у нее своя команда. А также недавно начала учить детей вокалу и актерскому мастерству.

- Накопила опыт и решила им делиться, - рассказывает она. – Есть и большие мечты, к которым я потихоньку иду. Например, я сейчас увлеклась вокалом. Боюсь, но очень хочу писать свои песни. Работаю над собой, чтобы этот страх убрать. Я считаю, что если чего-то боишься, то это и есть твое, и значит, именно туда и надо идти.