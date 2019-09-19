Самотестирование на ВИЧ

Наряду с измерением артериального давления, уровня холестерина и сахара крови для современного человека важно знать свой ВИЧ-статус. Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД регулярно проводит акции для населения, во время которых в передвижных лабораториях можно пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Так, в 2019 году в г. Перми уже обследовано 683 человека, 42 анализа дали положительный результат. А если хочется избежать даже малейшей публичности? В аптеках Перми и Пермского края появились экспресс-тесты для проведения анализа на ВИЧ в домашних условиях. Для этого достаточно внимательно изучить приложенную инструкцию, взять пробу своей слюны и самостоятельно выполнить экспресс-диагностику.

Экспресс-тесты по слюне - самый популярный и доступный способ самотестирования, поскольку просты в использовании и не требуют сложных манипуляций. Они высокочувствительны и достаточно точны. Результат будет готов через 20 минут. Если в зоне контроля появится одна полоска, значит, тест отрицательный, ВИЧ-инфекции нет. Если две полоски, значит, в организме обнаружены антитела к ВИЧ. Конечно, самотестирование - это еще не диагноз и не окончательный результат. ВИЧ-инфекция достаточно коварна, в частности, имеет так называемый «период окна». Он может длиться от двух недель до трех месяцев, а то и дольше. Это когда ВИЧ уже попал в организм человека, но прошло еще мало времени для выработки достаточного для диагностики количества антител. Поэтому, если в течение полугода в жизни были ситуации с риском заражения ВИЧ, через три месяца следует провести повторное тестирование. Если тест дал положительный результат - появились две полоски, сразу паниковать не стоит.

В таком случае нужно обязательно пройти дополнительное обследование в специализированной лаборатории краевого центра СПИД, его филиалах или на базе других медицинских учреждений. Специалисты Пермского краевого центра СПИД всегда готовы прийти на помощь всем, кто к ним обратится.

Адрес: г. Пермь, ул. Свиязева, 21, тел. (342) 285-03-02. Сайт www.aids-centr.perm.ru