«Лечили от невралгии, оказалось - рак». 14-летний мальчик борется с онкологией

- Еще весной я заметила, что с Максимом что-то не так, - рассказывает классный руководитель подростка Татьяна Геннадьевна Кургузова. - Он выступал на школьной театральной весне и ему с трудом давались движения, которые ребята выполняли во время песни.

У парня сильно болела рука, потом начали неметь пальцы. Врачи, к которым отвела Максима мама, начали лечить его от невралгии. Но состояние подростка только ухудшалось.

Ему все сложнее было держать в руках даже обычную ручку, а в мае парень уже не мог вставать с кровати. Максиму сделали МРТ, диагноз - глиобластома спинного мозга.

Летом он перенес операцию, тюменские онкологи частично удалили опухоль, остатки было решено добить протонами. И сейчас парень проходит эту процедуру в Санкт-Петербурге. Каждый день его возят в сопровождении бригады реаниматологов на протонную терапию. Максиму очень тяжело, но он боец и держится.

Сначала Максима лечили от невралгии. Фото из архива классной руководительницы

«Помогите нашему Максу»

Отвоевать друга у тяжелой болезни готовы все 25 его одноклассников из 9В класса пермской школы №131.

- Максим не стал скрывать от нас свой диагноз, - в голос говорят ребята. - Его мама постоянно пишет нам и рассказывает о его самочувствии. Макс очень добродушный парень, душа компании. Всегда участвовал во всех классных мероприятиях, хорошо читает стихи, играет главные роли.

Школьники собирают деньги для своего тяжелобольного одноклассника в Перми 00:00 00:00

И подростки всячески поддерживают своего друга.

- Мы сняли видеоролик и отправили его Максу, - рассказывает девятиклассница Алиса Войт. - Пишем ему в соцсетях слова поддержки, пытаемся вселить веру в то, что он сможет победить эту страшную болезнь. Продвигаем нашу группу, где мы рассказываем про Макса и призываем всех неравнодушных людей откликнуться и перечислить ему деньги на лечение. Мы даже ходили в церковь, ставили свечки и молились…

Как могут, ребята помогают семье одноклассника и материально. 1 сентября они организовали в школе акцию «Дети вместо цветов», а вырученные 24 тысяч рублей отправили на счет мамы Максима. Придумывают ребята и другие способы, чтобы заработать: собирают макулатуру, готовят благотворительный концерт «Гирлянда доброты», доходы от которого тоже переведут на счет друга.

- Навестить Максима в детском онкоцентре хотели все ребята, но так как сделать этого нельзя, мы выбрали четверых девчонок: Настю Батуеву, Настю Гоголеву, Арину Косареву и Дарью Лейс, - говорят ребята. - Они привезли ему фруктов, сок, конфеты, рассказали все последние новости о классе и пытались поднять ему настроение.

Максим на уроке. Фото из архива классной руководительницы

Осталось собрать еще 100 тысяч

- Я горжусь тем, что у меня такие дети, - говорит их классный руководитель. - За годы, что мы вместе, сделано много общих и полезных дел. Мы вместе учились учиться, учились участвовать в мероприятиях, учились помогать друг другу, учились быть одной школьной семьей. Мне повезло с родителями ребят, которые всегда помогают и поддерживают. Я люблю своих детей и благодарна им за все. Только они дают мне сейчас силы жить дальше.

Максим с мамой. Фото из архива классной руководительницы

- Лечение протонными лучами приносит видимый результат, оно убивает опухоль, но в то же самое время при такой терапии организм серьезно страдает, - объясняют в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого помогают этой семье. - Максим истощен борьбой, но сдаваться не собирается. Палата реанимации в Санкт-Петербурге не предусмотрена квотой, и все расходы ложатся на плечи семьи. А у Максима и его сестры есть только мама, для которой заплатить такую сумму - непосильная задача. На лечение в палате реанимации и сопровождение реаниматологами при проведении протонной терапии нужно собрать 250 тысяч рублей.

Одноклассники и неравнодушные пермяки уже собрали 150 тысяч рублей, осталось еще чуть-чуть. Пожертвовать любую сумму на помощь Максиму Меркушеву можно на сайте фонда «Берегиня».