В выходные ограничат еще один участок на улице Героев Хасана

Как рассказали «Комсомолке» в городском департаменте дорог и транспорта, в ходе реконструкции улицы Героев Хасана будут менять сети. 21 сентября для переустройства канализации на участке от улицы Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад» будет ограничено движение транспорта. До конца ноября здесь останется открытой лишь одна полоса в сторону центра города и разворотное кольцо в сторону Липовой горы.

- У нас есть договоренность с ГИБДД на случай, если заторы на дороге станут серьезными, - пояснила пресс-секретарь департамента Алена Власова. - По необходимости на дороге будут выставлены регулировщики для управления движением в «ручном режиме». Также, если потребуется, мы перенастроим работу светофоров и дорожные знаки. Для этого будем вести мониторинг ситуации с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением.

Также будет скорректирован маршрут автобуса №19 «Ипподром - микрорайон Липовая гора». Интервалы движения должны были равномерными. Расписание автобуса можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

Напомним, серьезные изменения движения начались на улице Героев Хасана с начала сентября. Тогда большая часть дороги от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской была перекрыта из-за ремонта, что создало пробки. В начале этой недели власти ввели новые ограничения - был запрещен поворот налево с улицы Васильева и с Бродовского тракта, чтобы убрать затор на улице Героев Хасана и одновременно по улице Васильева.

После всех работ к 2021 году на Героев Хасана появится шесть полос движения - по три в каждую сторону с разделительной полосой между ними, будут построены новые тротуары и велодорожка. Взаимодействие автомобилей и пешеходов сведут к минимуму - машины будут поворачивать до пешеходного перехода.