«Тошнило от своего отражения в зеркале». Как пермячка похудела на 33 кг и превратилась в красотку-бодибилдера

- Как-то хотела шнурки на ботинках завязать, наклоняюсь и понимаю, что мне мешает живот, - вспоминает 32-летняя Марина Катаева. На днях она в первый раз приняла участие в конкурсе фитнес-бикини. А еще два года назад девушка о таком и подумать не могла.

«Я стеснялась фотографироваться»

Марина всю жизнь была немного «в теле», но себе при этом нравилась. Она всю жизнь шила одежду и себе, и на заказ. А потом встретила Олега.

В 2014 году назад Марина родила первого сына, в 2016 - второго. Если после первых родов девушка более-менее скинула набранный за беременность вес, то после вторых родов килограммы отказывались уходить.

- Мой вес был 94,5 кг, - говорит Марина. - К тому времени я перестала фотографироваться, стеснялась мужа - всегда в его присутствии натягивала бесформенные пижамы или ночнушки. В зеркала я вообще не смотрела, меня тошнило от своего отражения. А когда Олег спросил у меня: «Что ты думаешь о третьем ребенке?», я просто зарыдала. В ответ ему полетело: «А тебе вообще не противно на меня смотреть? Я тебе нравлюсь?». Но с того момента я поняла, что сама себе давно не нравлюсь. И не успокоюсь, пока это не исправлю.

Марине не нравилось свое тело. Фото из архива девушки

Марина написала своей подруге, которая занимается фитнесом с молодыми мамочками. Та рассказала девушке о правильном питании, они вместе подобрали рацион, составили меню без мучного и сладкого. Марина потихоньку начала увеличивать физнагрузку: поднималась пешком на свой 12 этаж и спускалась обратно, занялась йогой, немного бегала. А потом решила обратиться в зал.

- Огромное спасибо моему тренеру Владу, - говорит Марина. - Он со мной не нежничал. После первой тренировки у меня так болело тело, что я не могла шевелиться. Серьезно, вообще ничего делать не могла. Меня вытошнило четыре раза. Я, может, и не стала бы ходить на тренировки дальше, но я уже купила абонемент.

«Размер одежды поменяла с 56 на 44»

И Марина стала ходить на тренировки три раза в неделю - это и кардио, и силовые тренажеры. Килограммы стали уходить.

- За три недели с походами в зал я похудела на 8 кг, за три месяца - на 15, - говорит Марина. - Вес сначала всегда уходит быстро, а потом - потихоньку. За год я похудела более чем на 33 кг. Сейчас мой вес - 61 кг. Столько я весила в 14 лет. В течение месяцев, что худела, я каждую неделю фотографировалась в одном белье, в одной позе, чтобы смотреть, как меняется тело. Как-то раз встала на весы, увидела отметку в 70 кг и сказала вслух: «Это же не я».

Марина занималась в зале, не жалея сил. Фото из архива девушки

Но на этом девушка не успокоилась.

- Я такой человек, которому всегда нужны цели, - говорит Марина. - И я решила принять участие в Чемпионате Пермского края по бодибилдингу и фитнесу. Чтобы доказать себе, на что я способна. Мне ведь и после похудения было стыдно показаться на людях в купальники - остался какой-то страх. Но я себя преодолела.

О своей жизни Марина рассказывает в Instagram. Знакомые и друзья видят фотографии девушки и вспоминают, какой она была еще два года назад.

- Говорят, что это не я, а какой-то другой человек, - смеется Марина. - Классно осознавать, что ты добилась того, чего хотела, что у тебя подтянутое и красивое тело. Недавно я приехала в гости к родителям и решила померить вещи, которые носила в выпускном классе. Одно платье мне было даже велико. Даже в магазине до сих пор странно говорить: «У вас есть майка 44 размера?». Ведь я носила 56.

Результат упорного труда. Фото из архива Марины

Примерное меню Марины на день

Завтрак - два вареных яйца, каша, яблоко

Перекус - орешки и фрукт

Обед - гречка или макароны из твердых сортов, кусок вареной курицы

Ужин - тушеные овощи и морепродукты. Например, рыба или кальмары, начиненные творогом

А еще Марина советует печь блинчики из гороховой, а не обычной муки. И готовить летний салат из огурцов и помидоров, смешивая их с жидким творогом.