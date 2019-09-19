Десятая часть расходов пермяков приходится на коммуналку

Пермская семья в среднем тратит на коммуналку 3813 рублей в месяц. Всего на услуги ЖКХ в течение года у пермяков приходится 9,8% всех расходов. Такие данные приводит агентство РИА Рейтинг, опираясь на расчеты Росстата.

Много это или мало? В рейтинге Пермский край находится на 37-м месте среди других регионов. Первую строчку занимает Дагестан, у местных жителей на коммуналку приходится 4,6% расходов. На последнем, 85-м месте, Камчатка, где семья тратит в месяц на услуги ЖКХ 9750 рублей, а это 15% всех годовых расходов. По сравнению с Дальним Востоком Прикамье вроде бы находится намного в лучшем положении. Но статистика - вещь лукавая.

- Какие три тысячи! - возмущенно заметила коллега, прочитавшая данные рейтинга. - У меня зимой только на отопление двухкомнатной хрущевки больше трех тысяч уходит. А всего зимой в платежках вылезает сумма свыше семи тысяч.

Разумеется, при подобных рейтингах сумма расходов средней семьи определяется примерно как средняя температура по больнице. Одна семья занимает однокомнатную квартиру площадью в 30 квадратных метров, другая - четырехкомнатную в 100 «квадратов». А значит, и суммы в платежках будут значительно различаться. Но как-то уж очень скромно посчитали наши коммунальные расходы в Росстате.

Не согласны с цифрами рейтинга и пермские чиновники.

- По нашим данным, средний размер ежемесячной платы за коммунальные услуги в Пермском крае в 2019 году составляет 5241 рубль, - сообщили «Комсомолке» в Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края. - При этом около 40% суммы приходится на теплоснабжение, 23% - на горячее водоснабжение, 12% - на электроснабжение, 9% - на водоотведение, 7% - на холодное водоснабжение. На оплату услуг по вывозу мусора приходится около 3%. По сравнению с прошлым годом плата за коммуналку в 2019 году в Пермском крае выросла на 3,1%.

Чтобы сократить расходы на услуги ЖКХ, в министерстве посоветовали пермякам ставить счетчики на воду и газ.

- Как показывает практика, в тех домах, где стоят индивидуальные и общедомовые приборы учета, платежи всегда снижаются, - рассказали в ведомстве. - В результате можно ежемесячно экономить на коммунальных платежах до 50% общей суммы.