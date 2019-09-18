Участник «Клиники года 2019» - пермская стоматологическая клиника «Аллада»

Стоматологическая клиника «Аллада» - это многопрофильная клиника с широким спектром стоматологических услуг, командой единомышленников- профессионалов, настроенных на успех в оказании качественной медицинской помощи населению г.Перми и Пермского края. Возможности клиники, оснащенной высокотехнологичным современным оборудованием, позволяют проводить диагностику заболеваний – качественно и быстро. Широкий спектр стоматологических услуг, достойно конкурирует с клиниками Европейского уровня, как по- профильным услугам, так и по использованию современных и качественных материалов.

Клиника более 8 лет работает в области: протезирования и удаления зубов, детской стоматологии, имплантации, эстетической стоматологии, исправления прикуса, профессионального отбеливания зубов, челюстно- лицевой хирургии.

Фото клиники

Несколько фактов об СК «Аллада»

- Врачи со стажем от 5 до 25 лет.

- Стажировки в Европе и Израиле.

- Более 3 тыс. постоянных клиентов.

- Опыт работы с детьми до года.

- Современное оборудование и материалы.

- Гарантия качества на все виды услуг.

- Активное участие в международных конференциях и выставках.

Фото клиники

Наши преимущества:

- Безболезненная компьютерная анестезия

- Бесплатные уроки гигиены для детей

- Компьютерная томография полости рта и лор органов

- Выезд врача на дом

В стоматологической клинике «АЛЛАДА» Вас ждет не только высококвалифицированная помощь, но и комфортная, дружелюбная атмосфера. Мы рады каждому пациенту, и сделаем все, чтобы от нас Вы уходили с улыбкой!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

https://sk-allada.ru/

г. Пермь, ул.Леонова д. 23, ул. Мира д.69

телефон +7(342) 2262500;