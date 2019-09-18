Участник «Клиники года 2019» - пермская стоматологическая клиника «Аллада»
Стоматологическая клиника «Аллада» - это многопрофильная клиника с широким спектром стоматологических услуг, командой единомышленников- профессионалов, настроенных на успех в оказании качественной медицинской помощи населению г.Перми и Пермского края. Возможности клиники, оснащенной высокотехнологичным современным оборудованием, позволяют проводить диагностику заболеваний – качественно и быстро. Широкий спектр стоматологических услуг, достойно конкурирует с клиниками Европейского уровня, как по- профильным услугам, так и по использованию современных и качественных материалов.
Клиника более 8 лет работает в области: протезирования и удаления зубов, детской стоматологии, имплантации, эстетической стоматологии, исправления прикуса, профессионального отбеливания зубов, челюстно- лицевой хирургии.
Фото клиники
Несколько фактов об СК «Аллада»
- Врачи со стажем от 5 до 25 лет.
- Стажировки в Европе и Израиле.
- Более 3 тыс. постоянных клиентов.
- Опыт работы с детьми до года.
- Современное оборудование и материалы.
- Гарантия качества на все виды услуг.
- Активное участие в международных конференциях и выставках.
Фото клиники
Наши преимущества:
- Безболезненная компьютерная анестезия
- Бесплатные уроки гигиены для детей
- Компьютерная томография полости рта и лор органов
- Выезд врача на дом
В стоматологической клинике «АЛЛАДА» Вас ждет не только высококвалифицированная помощь, но и комфортная, дружелюбная атмосфера. Мы рады каждому пациенту, и сделаем все, чтобы от нас Вы уходили с улыбкой!
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
г. Пермь, ул.Леонова д. 23, ул. Мира д.69
телефон +7(342) 2262500;
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