В пермском кафе умер депутат Заксобрания

Во вторник, 17 сентября, скончался 53-летний депутат Заксобрания Александр Шалаев.

- Он ушел на обед в кафе, находящееся на улице Ленина, - сообщил нам источник в правоохранительных органах. - Там и случилась трагедия.

Причины смерти выясняются сотрудниками следственного комитета. В СМИ сообщают, что, по предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Проводится проверка. На месте работают следователи.

- Александр Петрович был очень ответственным человеком, - рассказали «Комсомолке» в Законодательном Собрании Пермского края. - И в округе его знали и любили.

Александру Шалаеву было всего 53 года. Практически всю жизнь он проработал на «Сильвините». Начал трудовой путь аппаратчиком сильвинитовой обогатительной фабрики, потом стал мастером участка. До перехода на профсоюзную работу был старшим мастером сильвинитовой обогатительной фабрики. С 2006 года работал председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Сильвинит». Был женат. У него остались двое детей.