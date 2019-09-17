2019-09-17T16:55:34+03:00
Происшествия

В пермском кафе умер депутат Заксобрания

Ему было 53 года
Елена ТРЕТЬЯКОВАЕлена КОНОВАЛилия Абибулаева
Поделиться:
Фото с сайта ЗаксобранияФото с сайта Заксобрания
Изменить размер текста:

Во вторник, 17 сентября, скончался 53-летний депутат Заксобрания Александр Шалаев.

- Он ушел на обед в кафе, находящееся на улице Ленина, - сообщил нам источник в правоохранительных органах. - Там и случилась трагедия.

Причины смерти выясняются сотрудниками следственного комитета. В СМИ сообщают, что, по предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Проводится проверка. На месте работают следователи.

- Александр Петрович был очень ответственным человеком, - рассказали «Комсомолке» в Законодательном Собрании Пермского края. - И в округе его знали и любили.

Александру Шалаеву было всего 53 года. Практически всю жизнь он проработал на «Сильвините». Начал трудовой путь аппаратчиком сильвинитовой обогатительной фабрики, потом стал мастером участка. До перехода на профсоюзную работу был старшим мастером сильвинитовой обогатительной фабрики. С 2006 года работал председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Сильвинит». Был женат. У него остались двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Все началось с онемения пальцев руки". 14-летний подросток борется с онкологией
Пермские школьники проведут субботник на Мотовилихинском пруду
«Духи и сотовые телефоны». В прикамскую колонию пытались провезти запрещенные вещества в баллонах
На трассе в Прикамье сбили кабаниху с пятью детенышами
В пермской многоэтажке рабочие срезали батареи и исчезли
"Неужели мир сошел с ума?". Зоозащитники призывают наказать убийцу четырех собак
Пермский край стал «самым бегающим» регионом России
Бизнесменам Перми рассказали о мерах поддержки при отмене единого налога на вмененный доход
В Пермском крае ожидаются первые заморозки
В Прикамье найдено тело пропавшего мальчика
Житель Прикамья зашел в гости к другу, а вышел с ювелирными украшениями
Фильм про Теодора Курентзиса не покажут на «Флаэртиане» в Перми
В Перми началась осенняя озеленительная кампания
В Прикамье увеличат расходы на здравоохранение
У пермяка во рту взорвался вейп
Полиция проверит случай с убийством собак в Прикамье
В Прикамье мужчина устроил дебош и отправился за решетку за хранение наркотиков
В Черняевском лесу Перми провели уборку
После ремонта спорткомплекс «Олимпия» сможет принимать больше посетителей
«60 лет вместе». Супруги из Перми отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу
В Перми из окна выпал 34-летний мужчина
Пермяк украл из магазина деньги, майонез и коньяк
Пермские актрисы Зоя Бербер и Екатерина Шпица вошли в топ самых сексуальных женщин России
«600 тысяч для спасения жизни». Месячный малыш с пороком сердца может умереть без операции
«Машину отбросило на несколько метров» В Перми произошло ДТП