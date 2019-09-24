"Уже лепим снеговиков". Фоторепортаж из Пермского края, где из-за аномального холода выпал снег
В Пермский край пришло сильное похолодание, а вместе с ним и снег. Синоптики предупреждали, что последняя неделя сентября будет снежной, но снег в сентябре - редкое явление, поэтому утром во вторник жители края стали делиться фотографиями последствий снегопада. Осадков выпало достаточно много. Кто-то с радостью лепит снеговиков, а кто-то переживает за безопасность на дорогах и за оставшийся урожай.
На границе Пермского края и Свердловской области снегопад был такой сильный, что из выпавшего снега можно было легко слепить снеговика. Только что опавшие красны и оранжевые листья очень красиво засыпало снегом.
Фото: Подслушано Пермь
Снег покрыл и дороги в Пермском крае. Автомобилисты переживают за свою безопасность. Уже зафиксировано несколько случаев ДТП.
Фото: ЧП ДТП Пермь
Судя по фотографиям, сделанным во Фролах, там вот-вот наступит новый год.
-Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
Большинство жителей края Пермского края уже закрыло дачный сезон, но кое-кто еще не убрал посадки.
Фото: Мария Мухачева
Несмотря на аномально низкую температуру для конца сентября, некоторые жители радуются такому «капризу» погоды.
Фото: Подслушано Пермь
ИСТОЧНИК KP.RU