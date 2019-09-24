2019-09-24T08:44:58+03:00
Общество

"Уже лепим снеговиков". Фоторепортаж из Пермского края, где из-за аномального холода выпал снег

Жители края делятся фото и видео последствий снегопада в социальных сетях
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Подслушано ПермьФото: Подслушано Пермь
Изменить размер текста:

В Пермский край пришло сильное похолодание, а вместе с ним и снег. Синоптики предупреждали, что последняя неделя сентября будет снежной, но снег в сентябре - редкое явление, поэтому утром во вторник жители края стали делиться фотографиями последствий снегопада. Осадков выпало достаточно много. Кто-то с радостью лепит снеговиков, а кто-то переживает за безопасность на дорогах и за оставшийся урожай.

На границе Пермского края и Свердловской области снегопад был такой сильный, что из выпавшего снега можно было легко слепить снеговика. Только что опавшие красны и оранжевые листья очень красиво засыпало снегом.

Фото: Подслушано Пермь

Фото: Подслушано Пермь

Снег покрыл и дороги в Пермском крае. Автомобилисты переживают за свою безопасность. Уже зафиксировано несколько случаев ДТП.

Фото: ЧП ДТП Пермь

Фото: ЧП ДТП Пермь

Судя по фотографиям, сделанным во Фролах, там вот-вот наступит новый год.

- Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

-Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Большинство жителей края Пермского края уже закрыло дачный сезон, но кое-кто еще не убрал посадки.

Фото: Мария Мухачева

Фото: Мария Мухачева

Несмотря на аномально низкую температуру для конца сентября, некоторые жители радуются такому «капризу» погоды.

Фото: Подслушано Пермь

Фото: Подслушано Пермь

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему оправдательных приговоров в судах России меньше, чем при Сталине
После скандальных историй - сначала с журналистом Голуновым, а затем и с актером Устиновым - стало ясно: в России нужно менять работу судов и силовиков. Но как это сделать? Об этом мы в эфире Радио «КП» спросили публициста Георгия­ Бовта
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Алексей Волин: Если чиновника сокращают, значит - он хорошо поработал и поэтому в нем больше не нуждаются
Так - довольно своеобразно! - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России откликнулся на планы Минфина уменьшить аппарат госслужащих [аудио]
Новости 24
В Прикамье на предприятии выявили нарушения при утилизации опасных отходов
В Перми задержали мужчину, который до смерти избил соседа
Пермская компания «Промобот» отправит почти 1000 роботов в Швейцарию
В Прикамье поиски пропавшего мужчины со шрамом на глазу закончились трагедией
В Перми иномарка вылетела в кювет и перевернулась
В Перми иномарка вылетела в кювет и перевернулась
Пермячка напала с ножом на своего сожителя
В Пермском крае закончены поиски пропавшего 15-летнего подростка
В пермской школе ученица получила серьезную травму
«Уже лепим снеговиков». В Пермском крае прошел сильный снегопад
«Оставил письмо и ушел». В Пермском крае при странных обстоятельствах пропал подросток
За прошедшую неделю на дорогах Прикамья погибли 4 лося
Отключение воды в сентябре 2019 в Перми: краны пересохнут в трех района города
Пермская прокуратура требует защитить людей от захоронений скота с сибирской язвой
"Похитила 4 миллиона". Жительница Прикамья обманула более 70 туристов
"Ждал этого полгода". Кот, который боялся всех на свете, нашел любящих хозяев
В Перми открыли фестиваль «Виват, кадет!»
В Перми мусоровоз столкнулся с трамваем
Губернатор Прикамья утвердил проект транспортно-пересадочного узла Пермь-II
В Перми наградили школьников, которые сочинили стихотворения на тему медицины
В Перми пройдет «Теплый забег»