Пять причин пойти на «Флаэртиану» 2019 в Перми

На этой неделе в Перми начинается фестиваль документального кино «Флаэртиана», где представят 134 картины со всего мира.

Церемония открытия фестиваля состоится в пятницу, 20 сентября, в Органном зале. Первый фестивальный фильм, который увидят зрители, - «Потому что мы мужики» (18+). В картине рассказывается о хоре из Норвегии. Их мечта сбывается - они будут выступать на разогреве у британской рок-группы Black Sabbath. Но внезапно участник хора признается, что тяжело болен.

Рассказываем, почему пермякам обязательно стоит побывать на фестивале в этом году.

1. В Пермь приедет известная в Норвегии актриса Герильд Маусет. Будучи исполнительницей главной роли, она представит фильм «Каренина и я» (12+). В картине рассказывается о том, как Герильд путешествует по России. Она должна сыграть Анну Каренину, и ей нужно погрузиться в историю написания романа. Показы пройдут 21 и 22 сентября.

2. В рамках «Флаэртианы» пройдет уникальный показ фильма классика мирового кино Дзиги Вертова. Лента «Годовщина революции» (18+) долгое время считалась утраченной - в архивах находились только кусочки картины. Но киноведы смогли собрать и восстановить все фрагменты фильма. Несмотря на то, что «Годовщина революции» - немой двухчасовой фильм, зрителям не будет скучно. Ведь он будет идти под аккомпанемент пианиста Марка Либерзона. Показ пройдет 22 сентября.

3. 23 сентября чешский режиссер Якуб Ягн представит фильм «Пространство для жизни Роберта Уилсона» (16+). Это запечатленные на камеру 50 дней работы известного художника Роберта Уилсона. Он ежегодно собирает сотни молодых талантов со всего света, давая им поработать с такими известными деятелями искусства, как Джим Джармуш и Филипп Гласс.

4. У гостей фестиваля будет возможность встретиться с пермским писателем Павлом Селуковым. На творческой встрече он прочитает свои рассказы, в том числе о кино, которые ранее нигде не публиковались. Встреча пройдет 22 сентября.

5. 22 сентября представит свою картину режиссер Саймон Брук. Он снял фильм об отце, знаменитом театральном режиссере Питере Бруке. Посмотрев картину, зрители смогут узнать о том, как рождаются спектакли культового английского постановщика. (12+)

Все фильмы будут показывать в киноцентре «Премьер» (улица Пионерская, 17). Билеты можно приобрести в кассах киноцентра ежедневно с 10.00 до 21.00.

Цена - от 150 до 170 рублей.