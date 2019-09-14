В Перми отключат холодную воду из-за ремонта на сетях

В связи с плановыми ремонтными работами по ул. Энгельса, 18 холодное водоснабжение приостановлено сегодня, 14 сентября, в домах Дзержинского района по ул. Татьяны Барамзиной, 68а, ул. Боровая, 20, 22 и 24, ул. Василия Каменского, 19, ул. Гатчинская, 11, ул. Углеуральская, 12 и ул. Энгельса, 14, 17, 17а, 19 и 21. Воду здесь должны включить на следующий день, 15 сентября, в 10:00.

Из-за работ на ул. Памирская, 1 в Орджоникидзевском районе холодное водоснабжение будет отключено на ул. Делегатская, 35 завтра, 15 сентября, с 9 утра до 7 вечера.

ООО «Новогор – Прикамье» сообщает, что отключения холодной воды в связи с плановыми ремонтными работами ожидаются и на следующей неделе:

- в Индустриальном районе с 10:00 17 сентября до 10:00 18 сентября на ул. Геологов, 1, ул. Космонавта Леонова, 43, 43а, 43б, 45 корпус 3, 60, ул. Рязанская, 103 и 105;

- в Свердловском районе с 10:00 18 сентября до 10:00 19 сентября по ул. Бородинская, 30, ул. Емельяна Ярославского, 53, 55, 57, 59 и 67, ул. Лодыгина, 26, 28, 30, 45, 49, 51, 53в и 57р, ул. Солдатова, 23, 25 и 27 и ул. Яблочкова, 29;

- в Дзержинском районе с 09:00 21 сентября до 09:00 22 сентября по ул. 9 Января, 16, ул. 1-я Колхозная, 2, 2б, 4 и 8, ул. Красина, 12, 14, 16, 26, 33, 35, 38, ул. Маяковского, 1, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 4, 40, 41, 41/1, 41а, 42, 42б, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 48, 5, 51, 53, 7, 8, 9, ул. Новоколхозная, 1, 2, ул. 2-я Республиканская, 10, ул. Сергея Есенина, 1, 11, 13, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9а, ул. 2-я Сорокинская, 13, ул. Ударника, 11, 3, 4, 5, 7, 9, ул. Физкультурников, 8 и ул. Фоминская, 42, 52, 56.

Из-за аварийно-восстановительных работ воды нет на ул. Анвара Гатауллина, 6а и 22, а также на ул. Бушмакина, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, ул. Колвинская 26, ул. Можайская, 18, 20, 9 и ул. Ракитная, 16. Водоснабжение там появится, как только аварийные работы завершатся.