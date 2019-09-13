2019-09-13T07:33:05+03:00
Общество

«Гулял с собакой и совершил геройский поступок». В Кунгуре сотрудник ГУФСИН задержал грабителя

У него на работе об этом узнали, когда полицейские пришли вручать благодарственное письмо
Алена ОВЧИННИКОВА
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Сергей Горбунов в одиночку задержал и удерживал грабителя, пока не приехали полицейские. Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.Сергей Горбунов в одиночку задержал и удерживал грабителя, пока не приехали полицейские. Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.
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В Кунгуре сотрудник ГУФСИН, гуляя с собакой, задержал с поличным грабителя. Это случилось 9 сентября в деревне Камышево Кунгурского района.

В тот день около 16 часов дня младший инспектор отдела охраны ИК-18 Сергей Горбунов гулял на окраине деревни со своей собакой. В деревне все друг друга знают, а тут – навстречу ему шел подозрительный незнакомец с рюкзаком. Сергей сначала не обратил на него особого внимания, а возвращаясь после прогулки обратно, заметил в одном из домов открытые окна и подозрительный шум в бане.

- Сергей Горбунов понял, что внутри находится вор. Он окликнул его, но тот попытался сбежать с места преступления. Сотрудник ГУФСИН не растерялся, позвонил в полицию и в одиночку задержал злоумышленника, в рюкзаке у которого лежали похищенные вещи, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Руководство и коллеги отважного инспектора узнали о произошедшем спустя несколько дней из письма полиции. Сам же герой о своем поступке скромно умолчал.

За то, что не растерялся в трудную минуту и помог задержать подозреваемого, начальник полиции межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» Андрей Грязных лично пожал руку Сергею Горбунову и вручил ему благодарственное письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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