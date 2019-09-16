2019-09-16T16:38:42+03:00
Общество

На улице Революции уложили первые рельсы

А к концу сентября откроют выезд на дорогу со стороны улицы Газеты «Звезда»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото пресс-службы администрации ПермиФото пресс-службы администрации Перми
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Идея о трамваях, идущих мимо парка Горького, постепенно превращается в нечто реальное. Первые рельсы трамвайных путей уложены на улице Революции - на участке от Компроса до улицы Сибирской. Параллельно с укладкой рельсов рабочие мостят плиткой тротуары.

Напомним, дорожные работы на этом участке начались еще в конце прошлого года. Несколько месяцев проезд по улице Революции был полностью закрыт для автомобилей. С 1 сентября сквозное движение между Сибирской и Комсомольским проспектом открылось, но только по одной стороне в каждом направлении. И выезжать с улицы Газеты «Звезда» на улицу Революции все еще нельзя, так как на четной стороне улицы (со стороны жилых домов) продолжаются работы по подготовке основания под трамвайные рельсы. Выезд обещают открыть к концу сентября, когда путейцы перейдут на нечетную сторону улицы, а движение автомобилей перенесут на четную сторону.

На другом участке улицы Революции - от Куйбышева до Компроса - рабочие заканчивают замену инженерных сетей.

- Осталось уложить буквально метр трубопровода канализации, а также отключить старый газопровод и запустить в эксплуатацию новый, - рассказали в администрации Перми. - После этого подрядчик начнет работы по устройству трамвайных путей и замене асфальта на проезжей части.

Планируется, что все работы будут завершены к середине октября, и рейсовые автобусы смогут вновь вернуться на привычные маршруты по улице Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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