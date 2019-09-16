7 важных вопросов об эпидемии гриппа в Прикамье

- Учебный год только начался, в разгаре бабье лето, а у нас в саду и школе половина детишек уже болеют, - жалуется знакомая. - В офисе тоже все чихают - сезон простуд.

Если банальное ОРВИ можно вылечить за неделю, то грипп опасен тяжелыми осложнениями. И самый эффективный способ защититься - это вакцинация. Эпидемиологи говорят, что 90% тех, кто поставил прививку, гарантированно не заболеют. А если подсчитать экономический эффект, то лечить грипп в 10 - 20 раз дороже, чем поставить прививку.

Прививочная кампания в Пермском крае уже началась. Предполагается, что в этом году будет вакцинирован 1 миллион 362 тысячи человек.

Состав вакцины от гриппа ежегодно меняется, в нее входят актуальные (по данным Всемирной организации здравоохранения. - Ред.) штаммы для текущего сезона. Сейчас в Пермский край поступило 43% объема необходимой вакцины.

1. Нужно ли платить за прививку?

- Не нужно, вакцинация бесплатна. Она оплачивается за счет федерального бюджета, - объясняет главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Овчинников. - Любой человек, который захотел поставить себе прививку, может прийти в прививочный кабинет поликлиники по месту жительства. Его осмотрит врач, измерит температуру и даст направление в процедурный кабинет на вакцинацию. В течение получаса после прививки пациента наблюдают. Если все в порядке - отпускают домой.

Поставить прививку можно и на работе. В поликлиниках уже сформированы прививочные бригады, которые по заявке могут приехать в организацию и вакцинировать всех желающих сотрудников. Активно идет прививочная кампания в школах и детских садах.

В первую очередь эпидемиологи призывают вакцинироваться ослабленных людейФото: Алексей БУЛАТОВ

2. Какие вирусы атакуют пермяков этой зимой?

Эпидемиологи говорят, что в этом году в Прикамье будут циркулировать вирусы гриппа А(Н1N1) (свиной), А(Н3N2) (гонконгский) и «Виктория». Все эти вирусы опасны тем, что если перенести их на ногах, то у человека возможны серьезные осложнения. Со стороны бронхолегочной системы - пневмонии, со стороны центральной нервной системы - энцефалиты, со стороны костно-мышечной системы - радикулопатия, а также кардиомиопатии со стороны сердечно-сосудистой системы.

3. Какой вакциной будут прививать?

В этом эпидсезоне пермяков будут прививать отечественной трехвалентной вакциной «Совигрипп». Четырехвалентная вакцина, о которой много говорили на федеральном уровне, появится в Прикамье только на следующий год. Она включает в себя больше генотипов, а значит, будет более эффективна.

4. Если после прививки поднялась температура?

О том, что после прививки может возникнуть нежелательная реакция в виде температуры до 38 - 39 градусов, прописано в аннотации к препарату. У 4 - 10% людей температура возможна, и это, считают врачи, нормальная реакция организма. Таким образом иммунитет срабатывает на введение чужеродного антигена. Если ранее организм уже реагировал на прививку температурой, то иммунологи рекомендуют принять накануне вакцинации жаропонижающий препарат.

Кстати, все случаи нетипичной реакции на прививку фиксируются и передаются в Роспотребнадзор. И тогда Главный санитарный врач края может принять решение о приостановке вакцинации.

Поставить прививку можно и на работе.Фото: Алексей БУЛАТОВ

5. Когда ставить прививку?

- Оптимально поставить вакцину в сентябре-октябре. Причина в том, что для выработки иммунитета необходимы две недели. Начало эпидемического подъема в этом году ожидается во второй половине ноября.

6. Кто входит в группу риска?

В первую очередь эпидемиологи призывают вакцинироваться ослабленных людей, тех, кто чаще и больше дает осложнений от опасного заболевания: это дети старше 6 месяцев, лица с хроническими заболеваниями и люди старше 60 лет. Далее – школьники и дошкольники, работники медучреждений и образовательных организаций, работники транспорта, коммунальной сферы и беременные женщины.

7. Как еще защититься?

Один из важных способов защиты от болезни - частое мытье рук. Если пользуетесь чужими планшетами, протирайте руки стерильными салфетками. Не стоит пренебрегать медицинскими масками в местах большого скопления людей.

Ведите здоровый образ жизни: сон, питание, свежий воздух, витамины. Принимать рекламируемые иммуномодуляторы без рекомендаций врача не стоит.

В сезон эпидемического подъема нежелательно находиться в местах, где очень много людей.

Еще один действенный метод борьбы с гриппом - это разобщение коллективов. Если в школах или детских садах заболевают более 20% детей, группы и классы закрываются на карантин.