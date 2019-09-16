Килограммы сыра и сто литров борща: на эспланаде прошла «Новая пермская дегустация»

«Городская ярмарка» объединилась с проектом «Покупай пермское», и получился праздник… Было бы неправильно назвать это событие «праздником живота», гораздо вернее будет - «праздник вкуса и здоровья», ведь все события «Новой пермской дегустации» 12 и 13 сентября крутились вокруг самой натуральной, самой правильной, самой живой еды - местной.

Организаторами ярмарки выступили Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, администрация города Перми и Пермская торгово-промышленная палата.

Локаворство завоевывает мир

Локаворство - прогрессивное течение в кулинарии, которое завоевывает мир. Локаворство - использование для приготовления пищи преимущественно местных продуктов. Это экологически ответственно, поскольку не требует длинных перевозок и способствует сокращению загрязнения среды автомобильными выхлопами и шумами; это полезно, потому что продукты свежие и не обработаны консервантами; наконец, это ответственно в социальном плане, поскольку локальное потребление способствует развитию местной экономики.

Все эти ценности несет в себе проект «Покупай пермское», но было бы бессмысленно взывать к сознательности потребителей и не воспитывать производителей продовольственных товаров. Как бы ни было ответственно покупать пермское, потребитель все равно выберет самый качественный продукт, поэтому «пермское» должно стать синонимом «отличного».

Борщ всем понравился

«Приготовлено с любовью»

Насколько локальные производители продвинулись в сторону такого соответствия, и продемонстрировала «Новая пермская дегустация». Проект «Покупай пермское» пригласил на эспланаду лучших производителей продовольствия со всего Пермского края. Все они были готовы не только продавать свои товары, но и щедро угощать ими. Неудивительно, что желающих принять участие в дегустации было множество!

Мясные деликатесы, сыры, кондитерские изделия, мед и продукты пчеловодства, овощи и фрукты, молочные продукты - все можно было оценить не на глазок, а на зубок. Конечно, свежие грибы или сырые пельмени (от марки «Пермени») попробовать было проблематично, зато такие необычный продукт, как напиток из чайного гриба комбуча или овсяный кисель с ягодными добавками - запросто.

Надо было заглянуть на эту ярмарку, чтобы понять, что значит «приготовлено с любовью»! Вот, к примеру, компания «Благодать». Это, в первую очередь, квас, абсолютно натуральный. Срок хранения его - всего три дня, но и этого многовато: он отлично пьется, особенно в жару. Именно на этом квасе команда «Покупай пермское» готовила грандиозную окрошку на «Веник-фесте». Но «Благодать» печет еще и хлеб - уникальный, мягчайший; стоило нарезать буханочку - она тут же расхватывалась и съедалась не только с интересом, но и с удовольствием. Хлеб можно было сдобрить вареньем - «Благодать» делает варенья из десятков фруктов, ягод и даже орехов, а также их сочетаний. Как вам, например, тыква с апельсином?

100 литров борща

Тушенка, мед, сыр

Открытия поджидали посетителей-дегустаторов на каждом шагу. Вот, например, консервированная тушенка - казалось бы, банальный утилитарный продукт, но в исполнении предпринимателя Виктора Войнова тушеная говядина, свинина, курица и язык в собственном соку - настоящие деликатесы. Здесь правильно подобраны пряности и выдержана приятная консистенция мяса - мягкого, но не потерявшего структуру. Войнов делает свои консервы небольшими партиями, в магазинах их пока не купишь, можно лишь заказать через интернет. Или попробовать на ярмарке.

Особенно хорошо на ярмарке было с медом. В Пермском крае множество ответственных производителей продуктов пчеловодства, и они уже выгнали свежий мед. Можно было и попробовать, и запастись на всю зиму: тут был и гречишный, и липовый, и цветочный, и клеверный мед.

Сыровары - увлеченнейшие люди на свете. Достаточно поговорить с Натальей Букиной из Соликамска, чтобы понять, что сыроварение - это и наука, и искусство. Наталья все делает сама, собственными руками, поэтому объемы производства у нее небольшие, зато каждый кусочек сыра сделан с любовью. Наталья считает, что отечественные традиции сыроварения не хуже европейских, поэтому создает сыры с патриотичными названиями - есть у нее, например, сыр «парма».

Она много экспериментирует: покрывает мягкий сыр фруктовой золой или вываривает сыр до состояния сладковатой коричневой массы - такие сыры очень любят в Скандинавии. Они похожи на вареную сгущенку и в шоколадной обсыпке становятся конфетами.

Компания «Тенториум» свой козий сыр варила прямо на глазах посетителей ярмарки, а фермеры Шатовы сыр не варили, а жарили: производители прекрасного халлуми - сыра для жарки - доказывали, что их продукт не хуже, чем аутентичный кипрский. И в самом деле, их жареный халлуми - восхитительный деликатес, особенно со свежим медом, которого на ярмарке было, как мы уже знаем, вдоволь.

На протяжении всех двух дней на ярмарке дымились грили и по эспланаде распространялся аппетитнейший дымок. В гриль-зоне жарили то колбаски от «Майского», то овощи от агрофирмы «Усадьба».

Это были такие овощи! Каждый хотелось не только в рот, но и в рамку на стену, как произведение искусства - сияющие баклажаны, большие и тугие вилки капусты - белой и красной, круглой и конусообразной, цветной, кольраби… А какие там были огурчики с трогательными пупырышками и разноцветные помидоры! К счастью, «Усадьба» продавала не только плоды, но и семена и рассаду, так что подобную красоту можно при известном тщании вырастить самим, пополнив ряды ответственных местных сельхозпроизводителей.

Такую дегустацию надолго запомнят

Борщ на «бис»

Очередь к гриль-зоне всегда стояла изрядная, но особенно длинная выстроилась днем в субботу, ведь к 14.00 здесь обещали сварить мегаборщ - целых сто литров. И сварили! Овощи от «Усадьбы» не подвели - борщ получился сладким, насыщенным, богатым всеми оттенками своего знаменитого вкуса. Многочисленные дегустаторы получали порции не в тарелках, а в красивых красных стаканах, чтобы не расплескать, в сопровождении свежайшего хлеба от «Благодати».

Ведущий события заклинал народ не волноваться: мол, борща много, хватит на всех… Не хватило. Пришлось сварить на «бис».

Впрочем, и без борща здесь было чем заняться: все время шли мастер-классы то по приготовлению пиццы, то по здоровому питанию; некоторые продавцы устраивали розыгрыши с нешуточными подарками - так, Пермский свинокомплекс разыграл молочного поросенка. Дети были заняты рисованием и поделками, и люди всех возрастов фотографировались в обнимку с символом проекта «Покупай пермское!» - красным медведем Мишей Пермяковым.

Летом была окрошка, осенью - борщ… Интересно, чем угостит пермяков «Покупай пермское» зимой? Что бы это ни было, наверняка опять отбоя не будет от дегустаторов. Ведь пермяки уже выучили: пермское - это вкусно!