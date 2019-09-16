2019-09-16T14:19:15+03:00
Общество

Килограммы сыра и сто литров борща: на эспланаде прошла «Новая пермская дегустация»

Для горожан готовили вкусные и полезные блюда
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Сотни пермяков пришли продегустировать блюдаСотни пермяков пришли продегустировать блюда
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«Городская ярмарка» объединилась с проектом «Покупай пермское», и получился праздник… Было бы неправильно назвать это событие «праздником живота», гораздо вернее будет - «праздник вкуса и здоровья», ведь все события «Новой пермской дегустации» 12 и 13 сентября крутились вокруг самой натуральной, самой правильной, самой живой еды - местной.

Организаторами ярмарки выступили Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, администрация города Перми и Пермская торгово-промышленная палата.

Локаворство завоевывает мир

Локаворство - прогрессивное течение в кулинарии, которое завоевывает мир. Локаворство - использование для приготовления пищи преимущественно местных продуктов. Это экологически ответственно, поскольку не требует длинных перевозок и способствует сокращению загрязнения среды автомобильными выхлопами и шумами; это полезно, потому что продукты свежие и не обработаны консервантами; наконец, это ответственно в социальном плане, поскольку локальное потребление способствует развитию местной экономики.

Все эти ценности несет в себе проект «Покупай пермское», но было бы бессмысленно взывать к сознательности потребителей и не воспитывать производителей продовольственных товаров. Как бы ни было ответственно покупать пермское, потребитель все равно выберет самый качественный продукт, поэтому «пермское» должно стать синонимом «отличного».

Борщ всем понравился

Борщ всем понравился

«Приготовлено с любовью»

Насколько локальные производители продвинулись в сторону такого соответствия, и продемонстрировала «Новая пермская дегустация». Проект «Покупай пермское» пригласил на эспланаду лучших производителей продовольствия со всего Пермского края. Все они были готовы не только продавать свои товары, но и щедро угощать ими. Неудивительно, что желающих принять участие в дегустации было множество!

Мясные деликатесы, сыры, кондитерские изделия, мед и продукты пчеловодства, овощи и фрукты, молочные продукты - все можно было оценить не на глазок, а на зубок. Конечно, свежие грибы или сырые пельмени (от марки «Пермени») попробовать было проблематично, зато такие необычный продукт, как напиток из чайного гриба комбуча или овсяный кисель с ягодными добавками - запросто.

Надо было заглянуть на эту ярмарку, чтобы понять, что значит «приготовлено с любовью»! Вот, к примеру, компания «Благодать». Это, в первую очередь, квас, абсолютно натуральный. Срок хранения его - всего три дня, но и этого многовато: он отлично пьется, особенно в жару. Именно на этом квасе команда «Покупай пермское» готовила грандиозную окрошку на «Веник-фесте». Но «Благодать» печет еще и хлеб - уникальный, мягчайший; стоило нарезать буханочку - она тут же расхватывалась и съедалась не только с интересом, но и с удовольствием. Хлеб можно было сдобрить вареньем - «Благодать» делает варенья из десятков фруктов, ягод и даже орехов, а также их сочетаний. Как вам, например, тыква с апельсином?

100 литров борща

100 литров борща

Тушенка, мед, сыр

Открытия поджидали посетителей-дегустаторов на каждом шагу. Вот, например, консервированная тушенка - казалось бы, банальный утилитарный продукт, но в исполнении предпринимателя Виктора Войнова тушеная говядина, свинина, курица и язык в собственном соку - настоящие деликатесы. Здесь правильно подобраны пряности и выдержана приятная консистенция мяса - мягкого, но не потерявшего структуру. Войнов делает свои консервы небольшими партиями, в магазинах их пока не купишь, можно лишь заказать через интернет. Или попробовать на ярмарке.

Особенно хорошо на ярмарке было с медом. В Пермском крае множество ответственных производителей продуктов пчеловодства, и они уже выгнали свежий мед. Можно было и попробовать, и запастись на всю зиму: тут был и гречишный, и липовый, и цветочный, и клеверный мед.

Сыровары - увлеченнейшие люди на свете. Достаточно поговорить с Натальей Букиной из Соликамска, чтобы понять, что сыроварение - это и наука, и искусство. Наталья все делает сама, собственными руками, поэтому объемы производства у нее небольшие, зато каждый кусочек сыра сделан с любовью. Наталья считает, что отечественные традиции сыроварения не хуже европейских, поэтому создает сыры с патриотичными названиями - есть у нее, например, сыр «парма».

Она много экспериментирует: покрывает мягкий сыр фруктовой золой или вываривает сыр до состояния сладковатой коричневой массы - такие сыры очень любят в Скандинавии. Они похожи на вареную сгущенку и в шоколадной обсыпке становятся конфетами.

Компания «Тенториум» свой козий сыр варила прямо на глазах посетителей ярмарки, а фермеры Шатовы сыр не варили, а жарили: производители прекрасного халлуми - сыра для жарки - доказывали, что их продукт не хуже, чем аутентичный кипрский. И в самом деле, их жареный халлуми - восхитительный деликатес, особенно со свежим медом, которого на ярмарке было, как мы уже знаем, вдоволь.

На протяжении всех двух дней на ярмарке дымились грили и по эспланаде распространялся аппетитнейший дымок. В гриль-зоне жарили то колбаски от «Майского», то овощи от агрофирмы «Усадьба».

Это были такие овощи! Каждый хотелось не только в рот, но и в рамку на стену, как произведение искусства - сияющие баклажаны, большие и тугие вилки капусты - белой и красной, круглой и конусообразной, цветной, кольраби… А какие там были огурчики с трогательными пупырышками и разноцветные помидоры! К счастью, «Усадьба» продавала не только плоды, но и семена и рассаду, так что подобную красоту можно при известном тщании вырастить самим, пополнив ряды ответственных местных сельхозпроизводителей.

Такую дегустацию надолго запомнят

Такую дегустацию надолго запомнят

Борщ на «бис»

Очередь к гриль-зоне всегда стояла изрядная, но особенно длинная выстроилась днем в субботу, ведь к 14.00 здесь обещали сварить мегаборщ - целых сто литров. И сварили! Овощи от «Усадьбы» не подвели - борщ получился сладким, насыщенным, богатым всеми оттенками своего знаменитого вкуса. Многочисленные дегустаторы получали порции не в тарелках, а в красивых красных стаканах, чтобы не расплескать, в сопровождении свежайшего хлеба от «Благодати».

Ведущий события заклинал народ не волноваться: мол, борща много, хватит на всех… Не хватило. Пришлось сварить на «бис».

Впрочем, и без борща здесь было чем заняться: все время шли мастер-классы то по приготовлению пиццы, то по здоровому питанию; некоторые продавцы устраивали розыгрыши с нешуточными подарками - так, Пермский свинокомплекс разыграл молочного поросенка. Дети были заняты рисованием и поделками, и люди всех возрастов фотографировались в обнимку с символом проекта «Покупай пермское!» - красным медведем Мишей Пермяковым.

Летом была окрошка, осенью - борщ… Интересно, чем угостит пермяков «Покупай пермское» зимой? Что бы это ни было, наверняка опять отбоя не будет от дегустаторов. Ведь пермяки уже выучили: пермское - это вкусно!

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