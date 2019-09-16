«Золотой тигренок». В Пермь приехал звездный состав Московского цирка Никулина

В премьерные субботу и воскресенье в пермском цирке нет свободных мест – все билеты проданы. С 14 сентября в городе проходят гастроли Московского цирка Никулина с участием звездных укротителей тигров Артура и Карины Багдасаровых, участников телепроектов «Битва экстрасенсов», «Большие гонки» и «Цирк со звездами». Всемирно известные брат и сестра выступают не только в качестве артистов нового грандиозного шоу «Планета 13», но и его продюсерами и ведущими.

«Секрет числа 13»

Это первое выступление легендарной династии Багдасаровых в Перми спустя долгих 8 лет. Сейчас они привезли абсолютно новую, захватывающую, насыщенную, полную чудесных номеров программу. Тур начался с Дальнего Востока и уже покорил Владивосток, Хабаровск, Иркутск и Красноярск, теперь пришла очередь Перми. К нам приехал цирк! Настоящий цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре.

- Программа очень темповая, быстрая, легкая, разножанровая, - рассказала журналистам Карина Багдасарова после премьеры.

- И молодежная, у нас нет минорных номеров, - добавляет ее брат Артур Багдасаров. - Все бегом и все в темпе. Мы привезли много новых «фишек».

Зрители с замиранием сердца следили за работой фокусника.Фото: Екатерина ГАСПЕР

«Планета 13» - это непередаваемые эмоции, от которых то страшно, то смешно, работа без страховки, потрясающие трюки и «на закуску» невероятное выступление тигров. На манеже – титулованные воздушные гимнасты, акробаты, иллюзионисты, клоны. Кстати, самые лучшие – это же цирк Никулина! Для шоу была специально написана музыка, привезены реквизит, освещение, даже ковры.

- Все, чтобы зрителю было интересно, чтобы он на 2,5 часа просто отключился от всего и получил удовольствие, - делится Артур. – Для нас показательно то, что во время представления в фойе никто не ходит. Даже самые маленькие дети умудряются сидеть больше часа подряд в первом отделении. Огромное спасибо Перми за такого зрителя. Принимают так, как будто только нас и ждали, очень тепло. Это ценно, потому что город большой, искушен обилием театров и шоу. Некоторые подходят и говорят: «Мы у вас в прошлый раз были, давайте так же сфотографируемся». Мы с радостью, только на ручки уже не взять – дети выросли.

В Пермь приехали лучшие клоуны!Фото: Екатерина ГАСПЕР

Свое название «Планета 13» программа получила не просто так. «Как вы думаете, что означает это число?» - спросили ведущие в начале представления у зрителей. Варианты пермяки называли разные – «пятница 13-ое», «счастливый день» и даже «13-я зарплата».

Как оказалось, для цирковых артистов 13 – это счастливое число. Диаметр манежа, их «пятачка», их «планеты» составляет именно 13 метров. Это общепринятый размер во всех цирках мира, будь то стационарный цирк или цирк-шапито. История такова, что в 18-19 веках в цирке было много лошадей, и для того, чтобы они хорошо бежали в галопе и им было удобно разбегаться, был установлен такой метраж.

На этот раз цены на билеты снижены и начинаются от 600 рублей. А дети до 5 лет проходят бесплатно.

В шоу много "фишек".Фото: Екатерина ГАСПЕР

«7 кг мяса в день»

«Гвоздь» программы ждет зрителей во втором отделении. И это, конечно, тигры. Звездный состав и молодые таланты. Как говорят сами артисты, полчаса драйва. Особенно сильные эмоции ждут зрителей первых рядов – тигры кавказские, то и норовят порычать или огрызнуться на своих укротителей.

В Пермь тигры приехали в отличном настроении - до начала представлений у них целых три недели был отпуск, и за работу они взялись с новыми силами. Кстати, половину отпуска они провели в нашем городе.

Кавказские тигры с характером!Фото: Екатерина ГАСПЕР

Всего полосатых артистов десять, но на арену выходят не все, а «посменно». Например, в премьерных показах работали семеро – звездный состав. В цирковой семье подрастают два маленьких тигренка. Их планируют выпустить на манеж в финале пермских гастролей, сейчас они усиленно готовятся. А также на следующей неделе должны приехать еще двое новеньких. Им по 8 месяцев, и именно в Перми у них будет дебют.

Характер у тигров, как у людей, у всех разный. Например, есть Буч, упрямый и своенравный. Часто чем-то недоволен. А есть Байкал – любимец. Он сейчас только начинает работать. Ему всего годик, а он уже умеет выполнять все трюки. «Это изумительное чудо, - улыбается Артур Багдасаров. – Очень одаренный золотой тигренок».

Брат и сестра в работе с тиграми – как черное и белое, «злой и добрый полицейский», дополняют друг друга. Артур – построже, а Карина старается чаще баловать и подкармливать лакомством.

- Они мои котята, как дети, - признается артистка. – Я их вырастила своими руками с младенческого возраста. Малыши к нам попадают уже из человеческой среды, в природе никто из них не живет – не в первом поколении живут с людьми. Мы их выкармливаем и, что называется, ставим «на четыре лапы». И, конечно, у меня к ним материнские чувства, мне сложно быть с ними строгой.

У некоторых тигров в Перми - дебют.Фото: Екатерина ГАСПЕР

Но расслабляться все равно нельзя. Трюки крайне опасные, например, когда Багдасаровы заходят в кольцо между тиграми. «Зрителя нужно удивлять, выполнять что-то новое, чем-то жертвовать, в нашем случае – своей безопасностью. У нас свои секреты работы с тиграми», - говорит Артур.

После представления хищники получают обед – 7 килограммов мяса. До выступления есть нельзя. Это как пойти на фитнес на полный желудок. Во время работы тиграм дают мелкие кусочки в качестве подкормки.

Кстати, после шоу каждый желающий может покормить тигров. Для этого работники цирка открывают вход за кулисы.

Специально для пермяков Карина Багдасарова раскрыла секрет одного из самых зрелищных и древнейших трюков – прыжка тигра через огненный обруч. Сейчас используются совсем другие методы, чем это было раньше. Тигры совершенно не боятся прыгать в огонь - современные кольца рассчитаны так, чтобы шерсть тигра не соприкасалась с огнем.

Во время представления зрители этого не замечают, но если присмотреться, то можно увидеть, что там, где проходит живот, лапы, спина и хвост тигра, огня нет. Пламя горит только по краю, и из-за того, что оно направлено вверх, получается эффект полностью охваченного огнем кольца. Тигры никогда не обжигались и не знают, что это такое, поэтому так спокойно туда прыгают.

Гастроли Московского цирка Никулина в Перми продлятся по 13 октября.