Погода в сентябре 2019 в Перми: ожидаются сильное похолодание и дожди

«Бабье лето» закончилось и в Пермский край постепенно приходит осень. Прошедшая неделя, по сообщению синоптиков, была аномально теплой - температура воздуха днем была выше нормы на несколько градусов. Сейчас погода приходит в норму. Специалисты ГИС-центра при ПГНИУ сообщают, что с 16 по 22 сентября в Перми и Пермском крае ожидается холодная погода и дожди.

Так, похолодание начнется уже в понедельник, 16 сентября. Температура в крае будет не выше 15 градусов, а в Перми до +13. Во второй половине дня на большей части края ожидаются небольшие дожди.

Осадки продолжатся и во вторник, 17 сентября. Днем по территории края пройдут ливневые дожди, возможны грозы. За сутки может выпасть до 10-15 мм осадков. Температура воздуха ночью +6…+11, днем +10…+15. В Перми будет немного холоднее. Днем до +14.

В среду, 18 сентября, температура воздуха сохранится на том же уровне: +6..+11, днем +9…+14. Днем по территории края пройдут ливневые дожди.

В четверг, 19 сентября, начнется похолодание из-за резко углубляющегося частного циклона. Температура воздуха начнет понижаться. В течение суток ожидается от +5…+7° по северу края до +12° по югу.

В пятницу, 20 сентября, прекратятся осадки, но похолодание продолжится. Ночью до +2…+7 и днем до +7…+12. По предварительным прогнозам, такая же погода ожидается и в субботу, 21 сентября. Однако в этот день будет более слабый ветер. Также в ночь на субботу возможны первые заморозки в Прикамье.

Самым холодным днем недели будет воскресенье, 22 сентября. Ухудшение погоды связано с выходом южного циклона