2019-09-16T09:03:16+03:00
Общество

Погода в сентябре 2019 в Перми: ожидаются сильное похолодание и дожди

Температура воздуха днем может упасть до +5 градусов
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

«Бабье лето» закончилось и в Пермский край постепенно приходит осень. Прошедшая неделя, по сообщению синоптиков, была аномально теплой - температура воздуха днем была выше нормы на несколько градусов. Сейчас погода приходит в норму. Специалисты ГИС-центра при ПГНИУ сообщают, что с 16 по 22 сентября в Перми и Пермском крае ожидается холодная погода и дожди.

Так, похолодание начнется уже в понедельник, 16 сентября. Температура в крае будет не выше 15 градусов, а в Перми до +13. Во второй половине дня на большей части края ожидаются небольшие дожди.

Осадки продолжатся и во вторник, 17 сентября. Днем по территории края пройдут ливневые дожди, возможны грозы. За сутки может выпасть до 10-15 мм осадков. Температура воздуха ночью +6…+11, днем +10…+15. В Перми будет немного холоднее. Днем до +14.

В среду, 18 сентября, температура воздуха сохранится на том же уровне: +6..+11, днем +9…+14. Днем по территории края пройдут ливневые дожди.

В четверг, 19 сентября, начнется похолодание из-за резко углубляющегося частного циклона. Температура воздуха начнет понижаться. В течение суток ожидается от +5…+7° по северу края до +12° по югу.

В пятницу, 20 сентября, прекратятся осадки, но похолодание продолжится. Ночью до +2…+7 и днем до +7…+12. По предварительным прогнозам, такая же погода ожидается и в субботу, 21 сентября. Однако в этот день будет более слабый ветер. Также в ночь на субботу возможны первые заморозки в Прикамье.

Самым холодным днем недели будет воскресенье, 22 сентября. Ухудшение погоды связано с выходом южного циклона

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Как сквозь землю провалилась». Жительница Екатеринбурга при странных обстоятельствах пропала в Прикамье
В Перми сотрудники полиции спасли мужчину с Коммунального моста
В Перми до конца года организуют еще около 50 ярмарок
В Перми с высоты упал 31-летний мужчина
Житель Прикамья на 10 лет отправится в колонию за убийство собутыльника
В Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания
В Пермском крае на пожаре погиб мужчина
Молодые актеры из Пермского края помогут тяжелобольным детям
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам ЖКХ
За кражу 50 тысяч у родственника жителя Прикамья отправили за решетку
«Машину смяло, как консервную банку». На трассе в Прикамье пострадал 8-летний ребенок
В нескольких частных детских садах Прикамья выявили нарушения
В Перми обустроят еще одну площадку для выгула собак
Пермский ФК «Звезда» одержал победу над «Волгой»
В Прикамье ожидаются похолодание и дожди
В Перми появилось граффити с изображением Децла
"Врачи говорили, что из комы дочка не выйдет". Мама тяжелобольной девочки борется за нее 9 лет
Написали на шарах послания и отпустили в небо: в Перми почтили память погибших при крушении «Боинга»
В Перми автомобиль такси придавило столбом