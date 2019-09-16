«Комментатор потерял дар речи». Девушка-блогер покорила соцсети своим соблазнительным танцем на матче

В социальных сетях набирает популярность видео с девушкой, которая очаровала комментатора своим соблазнительным танцем.

Несколько дней назад в Китае проходил баскетбольный матч. Во время перерыва одна из болельщиц начала танцевать. Девушка пришла на игру в облегающем ярко-зеленом платье с большим вырезом, и комментатор так засмотрелся на нее, что на несколько секунд просто потерял дар речи.

Это видео заметили пользователи соцсетей и стали делиться им. Они гадали - кто же та самая девушка-болельщица.

Оказалось, что эта девушка - блогер Анна Медведева. Родом она из Перми, но уже давно переехала. Она поделилась на своей страничке "ВКонтакте" скриншотами с зарубежных и российских СМИ, которые тоже рассказывали читателям про забавное видео.

- Я везде, - подписала пост девушка и поставила смеющийся смайлик.

Также на ее странице есть видео с этим же танцем, но уже с другого ракурса.