Участник конкурса «Клиника года 2019» - «Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед»
«Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед» входит в двадцатку лучших стоматологических центров России. И неудивительно - в клинике есть даже хирургическое отделение с операционным блоком. «Астра-мед» работает по уникальным технологиям, используя различные системы имплантации.
Почему стоит обратиться в «Астра-мед»
1. Здесь работают самые опытные врачи в регионе, которые постоянно повышают квалификацию и используют в своей работе новейшие достижения современной мировой стоматологии.
2. Благодаря компьютерному 3D–моделированию, можно добиться высокой точности реставрации зубов по индивидуальным параметрам.
3. Идеальная биосовместимость используемых материалов с тканями зуба и мягкими тканями полости рта. Керамические зубы функциональны, долговечны, аналогичны натуральным зубам и на вид неотличимы от них.
4. Стопроцентная точность и качество стоматологического лечения обеспечивается с помощью хирургического микроскопа.
5. Лечение проходит максимально безболезненно, комфортно и быстро.
Приходите к нам, в «Астра-мед», и мы обязательно вам поможем!
Адрес: ул. Пермская, 161, тел.: 258-34-34, 258-39-39
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