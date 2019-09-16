2019-09-16T07:54:43+03:00
Здоровье

Участник конкурса «Клиника года 2019» - «Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед»

Клиника работает по уникальным технологиям
Елена КОНОВА
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Фото предоставлено клиникой "Астра-мед"Фото предоставлено клиникой "Астра-мед"
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«Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед» входит в двадцатку лучших стоматологических центров России. И неудивительно - в клинике есть даже хирургическое отделение с операционным блоком. «Астра-мед» работает по уникальным технологиям, используя различные системы имплантации.

Почему стоит обратиться в «Астра-мед»

1. Здесь работают самые опытные врачи в регионе, которые постоянно повышают квалификацию и используют в своей работе новейшие достижения современной мировой стоматологии.

2. Благодаря компьютерному 3D–моделированию, можно добиться высокой точности реставрации зубов по индивидуальным параметрам.

3. Идеальная биосовместимость используемых материалов с тканями зуба и мягкими тканями полости рта. Керамические зубы функциональны, долговечны, аналогичны натуральным зубам и на вид неотличимы от них.

4. Стопроцентная точность и качество стоматологического лечения обеспечивается с помощью хирургического микроскопа.

5. Лечение проходит максимально безболезненно, комфортно и быстро.

Приходите к нам, в «Астра-мед», и мы обязательно вам поможем!

Адрес: ул. Пермская, 161, тел.: 258-34-34, 258-39-39

https://астрамедцентр.рф/

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