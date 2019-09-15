Жмот, маменькин сынок и динамо: реально ли найти нормального парня в приложении для знакомств

- Короче, я улетаю в Испанию! - ошарашила меня подруга Маша.

- «Долг верни сначала, потом улетай куда хочешь», - подумала я, но вслух спросила: «Круто, а с кем?».

Выяснилось, что месяц назад Маша познакомилась в Tinder (популярный сайт знакомств) с каким-то крутым бизнесменом. И тот позвал ее в отпуск. А буквально через неделю другая моя знакомая сообщила, что выходит замуж за успешного программиста и переезжает с ним в Питер. С ним она тоже познакомилась в Tinder.

Стереотипов о сайтах знакомств масса - «Да там одни идиоты и извращенцы», «У успешных людей нет времени сидеть в приложениях», «Нормальные люди знакомятся лично» и так далее. Но пример подруг меня так воодушевил, что я решилась на эксперимент: можно ли найти нормального парня на сайте знакомств?

Установила приложение, загрузила фоточки, добавила краткое описание и на несколько часов залипла в телефон. По итогу вечера - одно свидание на завтра, другое - на следующей неделе.

Фигура первая. Скукотишная

- Добрый день, - окликнул меня парень в кафе, куда я пришла на первую встречу.

Я оглянулась и увидела странно размытую копию с автаркии моего нового знакомого. Он был полнее, чем на снимке, ниже ростом и с неприятными усиками. Ну, ладно, посмотрим. За ужином мы вели ничем не примечательную беседу, пока…

- Тут вкусно, конечно, - заявил парень. - Но никто не готовит так, как моя мама.

Я про себя похихикала, но из вежливости спросила:

- Она повар?

- Не просто повар! А главный повар! - чуть ли не схватился за нож молодой человек. - Все-таки, готовить так вкусно - это дар. Как вспомню баранину, которую мы не так давно ели… Ммм.

- Понятно. А я недавно ходила на фильм…

- Вообще, мама работает уже много лет, и за это время она, я думаю, изобрела десятки рецептов, - не успокаивался парень, а я отчаянно зевала от скуки.

В общем, это был провал. Я, конечно, не могла умолчать о таком экземпляре, и рассказала подругам. Но они утешили меня - это еще не самое страшное, что может случиться с тобой в Tinder.

Фигура вторая. Жмот, мечтающий о феминистке

Через несколько дней я начала переписываться с другим парнем. Он показался милым. Много шутил, и, что для меня было важным, - без орфографических ошибок.

Я согласилась прогуляться по городу. И в первые минуты не пожалела об этом: в реале молодой человек оказался даже симпатичнее, чем на фото.

- Может, зайдем за мороженками? – спросил мой новый знакомый и завернул в ближайший магазин.

Когда мы подошли к кассе, девушка-продавец спросила: «Вас вместе считать?».

- Ты феминистка, или мне за тебя придется заплатить? - спросил мой спутник. И я поняла: он не шутит.

Вобщем, мороженое он мне купил, но на свидание больше не звал.

Фигура третья. Стеснительная

Мой следующий интернет-жених не был ни жмотом, ни занудой. И, слава богу, без усов. Учится, работает, занимается спортом, ездит на хорошей тачке. Красавчик и неглупый, может легко поддержать любой разговор. Одним словом – мечта.

И вот, он пригласил меня в гости, где мы наконец-то остались одни. Ноооо… Он мягко отстранил меня в сторону и сказал: «Давай не будем торопиться».

Честно, я была восхищена его галантностью и серьезностью намерений, но прошел месяц, второй, а мы все не торопились. И когда я попыталась настоять на близости, он посмотрел с таким презрением…

Мы расстались, а через несколько недель я узнала, что он встречается с другой девушкой. Во всех смыслах – встречается. Интересно, что со мной было не так?

Фигура четвертая. Маменькин сыночек с наклонностями

На сайтах знакомств полно извращенцев – это факт. Пишешь вроде бы симпатичному парню: «Привет, познакомимся?», а в ответ тебе летят его голые телеса, прикованные наручниками к батарее.

Как-то мы переписывались с парнем, который прямо сказал, что ему не нужны отношения. Но попросил разрешения присылать мне свои обнаженные фотки - это его возбуждает. Какое-то время он исправно посылал мне снимки, а потом «общение» сошло на нет.

С этим молодым человеком стала общаться моя знакомая. Они сходили на пару свиданий, а потом она осталась у него на ночь. Кстати, потом рассказывала, что дома у него тоже была распечатанная обнаженка.

Утром девушка спросила:

- Ну что, приготовим завтрак?

- Зачем? - недоуменно ответил он. - У меня мама живет в соседнем доме, я хожу завтракать и ужинать к ней.

Хи-хи, извращенец оказался обычным маменькиным сынком.

История пятая. Зануда

Еще позже я списалась я в приложении с парнем, и мне он показался просто идеальным: красивый, работает в сфере искусства, амбициозный. Договорились погулять в пятницу. В день Х я надела кожаное платье, завила волосы, красиво накрасилась и пошла покорять мужчину моей мечты.

Но что-то пошло не так. Через пять минут после приветствия он спросил: «Ты куришь или пьешь?». Я ответила: «Ну, курю за компанию, пью, как и все, по пятницам». Он презрительно уточнил: «ТЫ ЧТО, ПЬЕШЬ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ? ЕЩЕ И КУРИШЬ?».

Мы помолчали минут пять, а потом начался не менее странный разговор.

- Мне сегодня меняли унитаз дома, - говорил парень. - Сначала я долго выбирал унитаз в магазине, не мог определиться с размером и цветом, потом…

Мой мозг выпал из реальности минут на двадцать. Обратно он вернулся после вопроса: «Может, пойдем в бар в центре? Правда, там цены бешеные, можно и дешевле сделать».

Я думала, мы повеселимся в баре, но жестоко ошиблась. Мой парень завел разговор про блоги о видеоиграх. Это был ураган, который просто не остановить. После этого свидания мы больше никогда не виделись.

История шестая. Женатик, несущий бред на крыльях любви

Он был одним из тех людей, с которым можно смеяться над шутками из «Кривого зеркала» или гулять по заброшенному частному сектору. Все было почти идеально. Только вот не давали покоя его друзья. Вроде договоримся встретиться, а он звонит и оправдывается: «Очень стыдно, извини, но у меня тут друг напился, ходить не может. Придется его везти домой и с ним сидеть, пока он не уснет».

Сначала это казалось милым - парень так переживает за друзей, такой заботливый. Но после совершенно фантастической истории я поняла, в чем проблема.

- Слушай, меня друг зазывал к себе - его бросила девушка, - увлеченно рассказывал он после двух дней молчания. - Такой кошмар! Столько лет вместе были! Мы выпили, поговорили, еще выпили. А потом пошли в магазин, там началась драка, мы разбежались в разные стороны. Я оказался в лесу, заблудился, долго не мог найти дорогу назад. В итоге дошел до друга, но вдруг мне стало плохо. Отравился, наверно. Пришлось сутки у него валяться, пока лучше не станет.

Меня этот вечный бред достал, и мы перестали общаться. А через несколько дней я узнала от друзей, что он женат.

После этого я окончательно разочаровалась. Конечно, как героиня из «Москва слезам не верит» на кладбище знакомиться не пойду. А вот в библиотеку – очень даже может быть.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТА

- Знакомства - это как выбор одежды: вы ведь не покупаете первые попавшиеся ботинки, а ходите по магазинам, выбираете те, которые понравятся больше всего, - говорит психотерапевт Александр Вайнер. - И за то время, что вы выбираете, вы подгоняете свои ожидания под ассортимент. Да, на сайте знакомств примерно 95 процентов тех, кто вам не подойдет. Но есть те 5 процентов, которые подойдут. Одни просто хотят виртуально пообщаться, другим нужен секс. Но есть и те люди, которые действительно настроены на отношения. Кстати, если вы общаетесь с человеком уже дня три, но никто из вас до сих пор не назначил встречу, то это явно пустая трата времени.