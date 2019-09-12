В пермском аэропорту отменят часть рейсов

Уже в ноябре в пермском аэропорту появятся телетрапы. К этому времени подрядчик должен будет полностью завершить реконструкцию аэродрома, в том числе построить рулевые дорожки, ведущие от здания нового аэропорта к взлетно-посадочной полосе.

Во второй половине сентября будут идти работы в местах примыкания дорожек к взлетной полосе. На это время будут введены ограничения на рейсы из аэропорта «Большое Савино». Аэродром будет закрыт 17, 22, 23 и 24 сентября с 8.00 до 19.00, а также 19 и 20 сентября - с 9.15 до 19.00. Рейсы, которые должны были состояться в это время, будут отменены или перенесены.

- Авиакомпании должны будут уведомить пассажиров об изменении времени вылета, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь АО «Международный аэропорт «Пермь» Евгений Кузнецов. - Но и пассажирам надо будет уточнять, когда состоится их рейс. Рейсы, которые не входят в данные временные промежутки, будут выполняться по расписанию. Терминал аэропорта будет работать в прежнем, круглосуточном режиме.

Больше в этом году ограничений режима работы аэропорта в связи с реконструкцией не планируется.