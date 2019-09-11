2019-09-11T15:54:05+03:00
Общество

Тест: все ли вы знаете о вреде алкоголя

Тест подготовлен совместно с Пермским краевым центром медицинской профилактики
Елена КОНОВА
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--Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алкоголизм - одно из самых часто встречающихся в Пермском крае заболеваний. Знаете ли вы, почему он опасен? В каких случаях его можно употреблять в небольших дозах, а в каких - категорически запрещено? Какой вред алкоголь наносит организму? Проверьте, все ли вы знаете о вреде алкоголя. Специально к Всероссийскому Дню трезвости мы подготовили для вас тест о вреде алкоголя. Мы решили выяснить, действительно ли работают советы о «пользе» алкоголя в некоторых случаях, и заодно проверить другие распространенные суждения о «культуре пития». Проходите по ссылке, проходите тест и делитесь его результатами с друзьями. https://www.kp.ru/best/perm/vred-ot-alkogolya/

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