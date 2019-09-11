В пермском аэропорту совершил аварийную посадку военный самолет
Во вторник, 10 сентября, в пермском аэропорту «Большое Савино» экстренно сел военный самолет «МИГ-31».
- Днем в аэропорту объявили тревогу, - сообщил источник, близкий к ситуации. - Сначала поступило сообщение о возгорании левого двигателя.
Но, к счастью, возгорание не подтвердилось.Причина экстренной посадки - техническая неисправность.
Пострадавших при ЧП не было. Самолет отбуксировали на территорию военной части «Сокол». Там специалисты установят причину неисправности.
В середине лета в Екатеринбурге в аэропорту также совершил аварийную посадку военный самолет. У Ан-12 произошло срабатывание системы сигнализации о неисправности одного из двигателей. Экипаж самолета принял решение прекратить полетное задание и совершил штатную посадку на аэродром базирования «Кольцово». После приземления самолет проверили специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU