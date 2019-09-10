«Будущие чемпионы растут на дворовых площадках!»

Маленькие и взрослые жители микрорайона Владимирский оглядываются по сторонам. Они поджидают гостей, которые должны дать старт первым спортивным турнирам на их новенькой спортивной площадке, которая появилась на улице Пихтовой, 28а.

Они не удержались и пришли сюда заранее, чтобы осмотреть и опробовать спортивные тренажеры, послушать, как стучит баскетбольный мяч о резиновое покрытие игрового поля.

«Будем тут и праздники отмечать»

- Для кого как, а для нас это целое событие! - признается председатель местного Совета ветеранов, член ТОС «Владимирский» Маргарита Новикова. - До этого у нас в микрорайоне была только одна небольшая спортплощадка при детско-юношеском центре «Здоровье», но там даже детям позаниматься порой места и времени не хватало. А тут - смотрите, какой простор! Здесь и взрослые смогут заниматься. У нас уже есть команда ветеранов по скандинавской ходьбе. А теперь, может быть, создадим и футбольную ветеранскую команду. И будем тут все праздники отмечать - масленицу, Новый год, День защиты детей, День пожилого человека.

Но пока люди постарше пришли сюда в качестве зрителей. Зато дети наперебой проверяют возможности новой спортплощадки.

- Ой, а на этом тренажере так здорово растяжку на шпагат отрабатывать! - проверяет возможности спорткомплекса 14-летняя Настя.

- Да тут и пресс, и бицепсы, и все другие мышцы можно подкачать! - переходит от тренажера к тренажеру 16-летний Тимофей.

В школе №81, где он учится, есть школьная баскетбольная команда.

- Мы участвуем в турнирах Школьной баскетбольной лиги, - говорит он. – Теперь, когда у нас появилась такая база для тренировок, грех нам будет не побеждать, будем стараться изо всех сил!

Зона силовых тренажеров.Фото: Василий Вахрин

«Команды, на построение!»

Первыми красивое покрытие игрового поля опробуют юные танцовщики из театра-студии Елены Зайцевой «Непоседы». Они подготовили для тех, кто ждет открытия площадки, зажигательный танцевальный номер.

Наконец, звучит долгожданная команда.

- Все команды, на построение!

На игровом поле выстраиваются юные спортсмены из школ №81 и №64, а также баскетболисты спортшколы «Урал-Грейт-Юниор». Именно им предстоит принять участие в первом спортивном турнире на новой площадке.

- Физкульт-привет! - скандируют они.

- Ваша спортплощадка - особенная! - подчеркивает, обращаясь к жителям микрорайона Владимирский, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. - Площадки в других районах появлялись, как правило, среди новостроек. А у вас она «на вырост»: когда здесь начнут появляться новые дома, людям будет где заниматься спортом! Быть может, прямо сейчас здесь стоят будущие спортивные звезды. Наш земляк Александр Платунов начинал заниматься баскетболом на дворовой площадке, а теперь защищает честь страны в составе сборной. Это хороший пример для подражания. В Перми много внимания уделяется развитию массового спорта, популяризации идеи здорового образа жизни. Развивается инфраструктура, проводятся мероприятия разного уровня. От дворовых и межшкольных соревнований до больших спортивных праздников.

- Это место преобразилось буквально за два месяца, - подчеркнул депутат Пермской городской Думы, координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Приволжском федеральном округе Василий Кузнецов. - Надеюсь, каждый сможет найти здесь занятие по душе. Вы сможете заниматься здесь спортом самостоятельно или с дворовым тренером. Главное, чтобы эта спортплощадка всегда была заполнена спортсменами разных возрастов.

- Мы благоустроим территорию вокруг площадки, - пообещал глава Свердловского района Андрей Усов.

Торжественный момент открытия новой площадки.Фото: Василий Вахрин

Гости вручают призы - баскетбольные мячи - победителям различных детских спортивных состязаний.

Чуть позже наступает волнующий момент: над игровым полем новой спортивной площадки в микрорайоне Владимирский звучит свисток судьи. И турнир начинается.

«Массовым спортом должны заниматься все»

- Сейчас в Пермском крае спортом и физической культурой регулярно, не менее трех раз в неделю, занимается около 900 тысяч человек, что составляет более 36% населения Прикамья, - комментирует только что произошедшее событие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. - К 2024 году в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным, этот показатель планируется увеличить до 55%. В Перми в этом году строительство спортплощадок велось в четырех районах города: Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском и Кировском. Сейчас строительные работы завершаются на площадках на улицах Лихвинская, 29, Самаркандская, 100 и Чистопольская, 25. Остальные площадки готовы к сдаче в эксплуатацию. Всего в итоге будет 44 таких площадки.

- Традиционно многофункциональная спортивная площадка разделена на две зоны: игровую и силовую, - объясняет депутат Пермской городской Думы, координатора проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Приволжском федеральном округе Василий Кузнецов. - Игровая зона покрыта травмобезопасным резиновым покрытием и предназначена для занятия более чем 20 видами спорта - волейболом, футболом, баскетболом и другими. Силовая зона - это комплекс уличных тренажеров для кардио и силовых нагрузок. Средняя стоимость такой площадки составляет около 4,2 миллиона рублей. Посещение таких спортплощадок бесплатно, в том числе и занятия с дворовым тренером.