2019-09-06T13:42:59+03:00
Политика

«Я впервые слышу об этой переписке, это точно не мое!». «КП» нашла девушку, которую «подставили» следователи по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе

Жительница Перми Ксения Илларионова узнала от «Комсомолки» о том, что фигурирует в громком расследовании [эксклюзив KP.RU]
Алена ОВЧИННИКОВА
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Ксения говорит, что никогда не переписывалась в соцсетях с военнослужащими. Фото: личный архив.Ксения говорит, что никогда не переписывалась в соцсетях с военнослужащими. Фото: личный архив.
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Международная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием сбитого над Донбассом пассажирского Boeing-777, представила новое «доказательство» того, что в июле 2014 года на Украине присутствовала российская установка «Бук».

«Фото мое, переписка – нет»

Этим «доказательством» стала переписка в социальной сети «ВКонтакте» военнослужащего 2-го батальона 53 зенитной бригады Максима Г. из Татарстана с некой девушкой по имени Анастасия Дорохова. В процессе виртуального общения военнослужащий прозрачно намекает своей знакомой о том, что соседний 3-й батальон направляется на Украину.

В состав этой колонны входил зенитно-ракетный комплекс «Бук», которым якобы и был сбит малазийский Boeing. Кадры переписки были представлены на пресс-конференции JIT.

Скрин переписки, предъявленный в качестве "доказательства".

Скрин переписки, предъявленный в качестве "доказательства".

На странице профиля девушки, общавшейся с военным, фото симпатичной молодой брюнетки в джинсах и футболке. Мы попытались разыскать ее на просторах интернета, и… обнаружили в Перми. 25-летняя пермячка Ксения Илларионова – она окончила пермский политех и работает менеджером в банковской сфере - обомлела, когда узнала, в чем ее могут подозревать.

- Фото на странице мое, но я впервые слышу об этой переписке. Слушайте, я в шоке, если честно, в большом, - удивилась она, прочитав текст переписки. - Это точно не мое, я такое не писала! Это не моя переписка!

Свой первый аккаунт «ВКонтакте» пермячка завела 11 лет назад, когда еще была 14-летним подростком. Она точно запомнила год, так как зарегистрировалась в сети после падения Boeing в Перми (трагедия случилась в 2008 году). Фамилию оставила свою, а вот имя решила поменять. За эти годы она создавала новую страничку два или три раза.

- Мои страницы удалял мой молодой человек, но это было давно, мне лет 16 тогда было. Потом у меня была одна страница, которой я продолжаю пользоваться и сейчас. Я люблю фотографироваться, периодически меняю свои фотографии, удаляю старые и публикую новые.

Пермячка, чьи фото украли для фейковой страницы, очень любит фотографироваться. Фото: личный архив.

Пермячка, чьи фото украли для фейковой страницы, очень любит фотографироваться. Фото: личный архив.

Ксения уверяет, что ни в 2014-м, ни в 2015-м, ни когда либо еще ни с одним военнослужащим переписку не вела. Зато знает, что у нее есть фейк в интернете. Несколько лет назад кто-то из друзей кинул ей ссылку на страницу девушки по имени Настя Миронова. На фото этого профиля личная фотография Ксении, нагло украденная с ее страницы.

- Я сначала возмутилась, написала, чтобы мое фото убрали, но человек долго не отвечал, а потом и вовсе заблокировал меня. Что мне оставалось делать? Я просто махнула рукой на это.

Больше 30 фейков

Но, как выяснилось, фейковых страниц у стройной симпатичной брюнетки не одна, а гораздо больше. Только мы, тщательно поискав в сети, обнаружили список из 30(!) ее клонов. Тут и та самая Анастасия Дорохова, и Ева Власова, и Аля Глущенко

Не исключено, что фейк «Дороховой» создали следователи или разведка. А вот для чего – остается только догадываться.

Напомним, в крушении авиалайнера в небе над Донбассом все западные СМИ сразу же обвинили Россию, но выводы Минобороны говорили о том, что ракета, которой был сбит малазийский Boeing, действительно была изготовлена на предприятии в Долгопрудном, но в 1986 году отправлена в войсковую часть 20152 Украинской ССР под городом Тернополем.

Для расследования авиакатастрофы была создана Международная следственная группа. Россию от участия в ней отстранили.

После авиакатастрофы в небе над Донбассом прошло более пяти лет, но о причинах произошедшего до сих пор идут жаркие споры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После авиакатастрофы в небе над Донбассом прошло более пяти лет, но о причинах произошедшего до сих пор идут жаркие споры.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О причинах крушения авиалайнера до сих пор идут споры. Приехавший накануне в Россию премьер Малайзии заявил, что тоже не верит официальной версии Международной следственной группы и настаивает на создании нейтрального органа для расследования крушения МН-17. Сомнений в виновности России у Малайзии все больше, а веры в объективность расследования Совместной следственной группы все меньше.

СПРАВКА «КП»

Авиакатастрофа с пассажирским Boeing-777 произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области. Авиалайнер авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс МН-17 сообщением Амстердам-Куала-Лумпур и был поражен ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Погибли все находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа. Эта авиакатастрофа стала самой крупной по количеству погибших в XXI веке. Части сбитого самолета упали в Донецкой области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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