С 15 ноября будет закрыта продажа билетов на два поезда

Компания «РЖД» уже сообщала о том, что с 1 октября этого года будет приостановлена продажа билетов на ряд поездов дальнего следования на Горнозаводском направлении. Однако пермяки, отправляющиеся в дорогу, заметили, что никаких ограничений не введено и билеты все еще можно купить.

Как сообщили «КП» в Уральском филиале АО «Федеральная пассажирская компания», было принято решение о переносе срока закрытия продаж на ноябрь. Таким образом, вплоть до 14 ноября включительно отправление и прибытие всех поездов, как и продажа билетов на них, проходят в обычном режиме.

С 15 ноября ограничения коснутся пассажирских поездов, курсирующих на участке Пермь II - Левшино - Чусовская. Это поезда №11/12 сообщением «Новый Уренгой - Москва» и №84/83 сообщением «Приобье - Москва». Изменения маршрутов следования связаны с ремонтными работами на инфраструктуре Свердловской железной дороги, вследствие которых перегон Пермь II - Пермь I будет закрыт.

- Эти поезда сохранятся, но они либо поедут в объезд Перми, либо будут сокращены остановки на закрытых станциях, - пояснили в Уральском филиале АО «Федеральная пассажирская компания».

Новый график и маршруты следования поездов «Новый Уренгой - Москва» и «Приобье - Москва» в черте Перми еще не известныФото: Василий Вахрин

Новый график и маршруты следования поездов «Новый Уренгой - Москва» и «Приобье - Москва» в черте Перми еще не известны - об этом обещают сообщить чуть позже. Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00.

Пригородные поезда Горнозаводского направления будут отправляться и прибывать на станцию Пермь I.

Кстати, на Горнозаводском направлении Пермского региона Свердловской железной дороги курсируют 17 пар электричек и два поезда дальнего следования ежедневно.