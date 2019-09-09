"Идет и внезапно падает". 4-летнего малыша одолела неизвестная болезнь

4-летний Вова Шелунцов научился ползать, когда ему было уже 2,5 года. А ходить смог совсем недавно - малыш теперь может сам пройти метров 200-300. И в этом заслуга его мамы, которая занимается с сыном, не жалея сил.

- У Вовы заболевание нервной системы - он может идти и внезапно упасть, это происходит непредсказуемо, в любой момент, - рассказали в фонде "Берегиня". - Его мышцы могут резко расслабиться - во время ходьбы, во время еды, во время игры.

Несмотря на то, что Вове всего 4 годика, он уже много раз лежал и в российских больницах, и даже в немецких. В его возрасте ребята думают о том, как бы создать дом из конструктора, или мечтают о железной дороге. А Вова мечтает о том, чтобы крепко стоять на ногах.

- У Вовы до сих пор нет точного диагноза, - сообщили в фонде. - Для того, чтобы его поставить, срочно нужен генетический анализ стоимостью 46 000 руб. Но мама воспитывает Вову одна. Им помогает бабушка, но этого недостаточно. Ведь Вове надо проходить реабилитацию, заниматься в бассейне, лечиться в Москве.

Если вы хотите помочь Вове, то на сайте фонда есть информация о том, как это сделать.