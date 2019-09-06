Вместо пива – «Буратино», зато стриптизерши – настоящие. Как я снимался в «Реальных пацанах»

«Реальные пацаны» вышли в новый формат. Создатели комедийного сериала про неунывающего Коляна и его дружков – Антоху и Вована снимают полнометражный фильм «Реальные пацаны. Зомби не за горами».

- Хороших историй много не бывает, - сообщили в кинокомпании Good Story, которая занимается производством киноленты.

Никаких подробностей киношники не сообщают, однако обсуждается, что фильм станет заключительным аккордом популярного ситкома, который показывали на ТНТ аж с 2009 года.

Основной актерский состав сохранится, в съемках принимают участие Николай Наумов, Зоя Бербер, Владимир Селиванов, Марина Федункив и другие актеры.

- Я долгое время была в Европе, и когда мне предложили сниматься в фильме, не смогла вырваться, - рассказала «Комсомолке» актриса Алена Путина, в сериале они играла жену Антохи. – Сейчас у меня другие проекты, и «Реальные пацаны» мне уже не так интересны. Как и Антону Богданову, который тоже не участвует в съемках. Со всеми ребятами, бывшими коллегами, у меня остались хорошие отношения. Я даже заезжала на площадку, пока съемки шли в Перми. Думаю, получится отличный фильм, который будут крутить в кинотеатрах.

Сюжет картины держат в тайне, однако нашему корреспонденту удалось попасть на киноплощадку и даже принять участие в съемках.

В массовке было человек 100Фото: Константин КЯКИНЕН

«Отпроситесь у жены и оденьтесь поприличнее»

- Объявление о кастинге в массовку я увидел еще в середине лета, - рассказывает наш Костя. – Решил, парень я фактурный, почему не попробовать. Отправил пару своих фоток и благополучно забыл о мечте стать кинозвездой.

А через месяц звонок: «Вы сниматься не передумали? Подъезжайте вечером на завод Шпагина, только у жены на всю ночь отпроситесь и оденьтесь поприличнее!»

Для тех, кто не в курсе, завод Шпагина – это модная нынче в Перми культурно-фестивальная площадка.

- Я, было, подумал, что это чей-то розыгрыш, – продолжает наш корреспондент. – Но голос на том проводе уже бодро диктовал адрес и напоминал взять с собой паспорт.

Информации, какие сцены будут снимать этой загадочной ночью, не было. Принарядившись, наш журналист приехал на съемочную площадку к назначенному времени, и оказался в толпе людей – будущих коллег по массовке.

- От народа узнал, что нам предстоит тусоваться в ночном клубе, где «реальные пацаны» встретятся с вампирами, - продолжает наш актер. – Признаюсь, я немного заволновался. Раньше сниматься в кино мне не доводилось, но не использовать шанс было бы непростительным. Тем более, супруге я уже сообщил, что приду домой только утром.

А это девушки-зомби, танцующие стриптизФото: Константин КЯКИНЕН

«Много не пить, чтоб в туалет не ходить»

Народ поделили по ролям: девушкам достались роли официанток и танцовщиц гоу-гоу, парням – обычных посетителей.

- А затем я на собственном опыте испытал, насколько тяжела участь актера массовых сцен в современном кино, - жалуется Костя. - Время шло, никто никуда не спешил, люди переминались с ноги на ногу. Наконец, началась перекличка. Одна, вторая, третья, четвертая… Так прошло пару часов, ворота Завода Шпагина по-прежнему были закрыты. Внутрь пропустили только девчонок-танцовщиц. Затем нам объявили, что необходимо подписать разрешение на съемки. Вот для чего был нужен паспорт. Заполняла их почему-то только одна женщина, объяснив, что все бумаги должны быть написаны одним почерком. Это растянулось еще на час. При этом большинство документов так и остались незаполненными.

Когда совсем стемнело, регистрацию организаторы свернули. Пришел костюмер и начал отбор кандидатов.

- Я был в синей шляпе, белой рубашке и темном пуловере, поэтому меня пропустили сразу и без лишних разговоров, - рассказывает Костя. – Дальше началось самое интересное. Под ночной клуб переделали заводской цех. Все было довольно натурально и эпатажно. К нам вышел помощник режиссера и стал расставлять по позициям. Было смешно, когда актеров попросили ничего не пить, чтобы не создавать очередей в туалет.

Тем не менее, напитки актерам предлагались. Правда, в бокалы с пивом налили лимонад «Буратино», а текила в рюмках оказалась безалкогольной.

Смеяться разрешается. Но молча

- Настроение мое улучшилось, когда на сцене появились стриптизерши, которые извивались на высоких подиумах, - продолжает корреспондент. - Спойлерить не буду, скажу только, что моя задача была простая - пить, веселиться и всячески поддерживать бойцов в клетке. В какой-то момент я даже забыл, что нахожусь на съемках, настолько все было правдоподобным.

Но это была только репетиция. Когда включилась камера, актерам снова нужно было кричать, смеяться и изображать бурные эмоции, но только… без звука.

- Нам сто раз объяснили: смеяться молча, но когда прозвучала команда «Мотор!», вся толпа радостно… заорала, - вспоминает наш актер. - На третий раз одной особо рьяной кампании, которые совсем не слушали режиссера, все объясняли уже мы сами. Другой проблемой для многих стало требование «не смотреть в камеру». Много раз нас переставляли с места на место, меняли диспозицию. И после каждого неудачного дубля массовку возвращали на место.

В ту ночь на съемках был друг Коляна Вован (Владимир Селиванов), которому тоже приходилось подсказывать начинающим актерам, как лучше себя вести.

- Было сразу видно, что он профессионал, в перерывах – повторял свои слова, подсказывал напарнику «Шакалу», как лучше сыграть то или иной эпизод, комментировал действия съемочной бригады, - говорит Константин. - В общем, серьезный такой парень. Совершенно не похож на свой киношный образ.

После нескольких часов съемок я, как и многие, еле стоял на ногах от усталости. Но, удивительное дело, после нескольких часов съемки режиссер массовкой был явно доволен: если сначала каждый пытался показать себя, то под утро мы были уже одной командой и выполняли все указания гораздо слаженнее. И когда нам сказали убегать от зомби, бросились врассыпную так, будто каждый день встречаем на улице вампиров.

После слов «Стоп. Снято. Всем спасибо, все молодцы» мы радовались так, как будто любимая команда выиграла Лигу чемпионов. Тем более, все актерам выдали гонорар за участие. Теперь очень любопытно, как это будет выглядеть на экранах. Смогу ли я разглядеть себя в толпе?