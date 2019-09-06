«КП»-Пермь» запускает конкурс «Мистер и мисс первоклашка-2019»

На этой неделе все первоклассники Пермского края пошли в школу. Разноцветные тетради и ручки, большой ранец, новенькая форма, учебники и домашние задания - все это для наших юных школьников так необычно и интересно. Пройдут годы учебы, но ведь первый класс бывает раз в жизни! И какая гордость берет родителей, когда их ребенок получает первую хорошую оценку в жизни!

Заполняйте специальную форму и присылайте фотографии своих первоклашек с небольшим текстом о том, нравится ли ребенку школа и какие уроки уже полюбились. После того, как снимки появятся на сайте, приглашайте своих друзей и родственников голосовать за своего школьника. Те, чьи фотографии наберут больше всего лайков, получат хорошие призы от нас и наших партнеров. Конкурс продлится до 1 ноября.

Как проголосовать

Внимание! Для борьбы с накруткой в фотоконкурсах мы ввели авторизацию. Но если вдруг кому-то из участников удастся ее обойти, он будет исключен из конкурса.

На странице конкурса (над фотографиями участников) вы видите четыре цветные кнопки со значками разных соцсетей. Для того, чтобы отдать свой голос за понравившегося участника, необходимо нажать ту кнопку, которая обозначает вашу любимую соцсеть.

Если на компьютере не выполнен вход в ваш аккаунт, то сайт попросит выполнить вход. Если вы уже вошли в свой аккаунт, то для авторизации на нашем сайте больше ничего делать не нужно.