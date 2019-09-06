2019-09-05T19:37:16+03:00
Общество

«Думали проблемы со зрением, а оказалось рак». Шестилетний мальчик из Перми борется с онкологией

Чтобы проверить, отступила ли болезнь, ему и его маме нужно найти деньги на поездку до Москвы
Алена ОВЧИННИКОВА
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В полгода врачи обнаружили у Владика двустороннюю ретинобластому. Фото: пермский благотворительный фонд "Берегиня"В полгода врачи обнаружили у Владика двустороннюю ретинобластому. Фото: пермский благотворительный фонд "Берегиня"
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Рыжик, золотой ребенок, солнышко, солнечный зайчик. Так называют дома шестилетнего Владика. Ему не было и года, как врачи обнаружили у него ретинобластому — злокачественную опухоль глаза.

- Мы поздно обратились к врачу, если бы я знала, что проблема с генетикой, мы сделали бы все и спасли глаз, - рассказывает мама мальчика, Ирина. – Старший сын у меня абсолютно здоровый, а младшему передалась болезнь со стороны мужа. У него ген мутировал. Когда Владик родился, внешне он был абсолютно здоровый, на плановых осмотрах врачи говорили, что все хорошо, а в четыре месяца у него резко помутнел глазик. Я подумала глаукома, но пока ко врачу запишешься, месяц, а то и два пройдет.

На прием к окулисту мама с мальчиком попали в полгодика и им сразу поставили диагноз двусторонняя ретинобластома. На обследование их взяли в Москву. Через какое-то время прооперировали, удалили один глаз. Второй сохранили, удалив злокачественную опухоль. Глаз потом облучали, зашивая внутрь специальную радиоактивную пластинку.

Потом снова были курсы химиотерапии в детской онкологии в Перми. Прошлым летом у Владика случился рецидив. В единственном глазу опухоль появилась снова, поэтому в сентябре его срочно прооперировали, а весной пригласили на обследование глазика с помощью цифровой камеры Retcam 3. Пройти такую проверку в Перми невозможно, у нас нет такого оборудования.

- Все поездки в Москву на обследование и лечение раньше нам компенсировало государство по полису ОМС, - объясняет мама мальчика. – И сейчас поездка могла бы быть бесплатной, если мы лечиться поедем, а у нас неизвестно, будем ли мы проходить лечение, поэтому билеты нужно покупать за свой счет.

Ирина – бухгалтер, воспитывает детей одна, поэтому сумма в 65 тысяч рублей каждые полгода – для нее просто неподъемна.

- Ваша поддержка нужна как никогда, - говорят в пермском благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого вот уже несколько лет помогают этой семье. - Билеты дорожают каждый день и важно купить их как можно скорее, чтобы Владика осмотрели на лучшем оборудовании и назначили своевременное лечение. Каждый раз мама волнуется перед результатами, так как именно это обследование может показать наличие опухоли или ее отсутствие.

Если вас тронула история «золотого мальчика», который мечтает выздороветь и через год пойти в школу, помочь ему можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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