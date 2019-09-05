Пермский международный марафон 2019: перекрытия улиц, программа мероприятий

В эти выходные тысячи пермяков станут участниками грандиозного спортивного события - Пермского международного марафона 2019. Кто-то готовится выйти на старт и пробежать одну из дистанций, другие - просто придут поболеть за участников. Программа мероприятий на 7 и 8 сентября в Перми 2019 достаточно интересная.

Мероприятия марафона начнутся в субботу, 7 сентября. С 9 утра до 20 часов вечера участники забега смогут получить свои стартовые пакеты в фойе Театра-Театра. В течение всего дня на театральной площади будут работать выставочные и развлекательные площадки. В 11.00 на главной сцене начнется танцевально-музыкальная программа, после нее - показательные выступления спортивных федераций Пермского края.

В 12.00 - стартует детский забег на 1,5 км, в котором примут участие дошкольники. В 15.30 - на главной сцене начнется шоу «Русская сила», а на площадке силового экстрима на улице Ленина атлет попытается установить рекорд России по буксировке грузовой автотехники.

В 19 часов на главной сцене начнется церемония открытия Пермского международного марафона, после чего состоится титульный бой за звание чемпиона России по кикбоксингу.

В 20 часов - концерт групп HEAVEN и «#2Маши».

Конечно, марафон бегать достаточно тяжелоФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 8 сентября, в 8.30 в стартово-финишном городке начнется разминка участников, с 9.00 - старты.

Торжественное закрытие марафона запланировано на 16.00.

Где болеть?

Поболеть за участников марафона можно будет в трех фан-зонах:

- у Дворца спорта «Орленок» на улице Сибирской;

- на Соборной площади ближе к набережной;

- у ЦУМа на улице Ленина и на протяжении всей трассы марафона.

В стартово-финишном городке для зрителей будут установлены большие экраны с трансляцией. Комментировать марафон будут телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.

ВАЖНО

Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, вход на территорию стартово-финишного городка у Театра-Театра будет организован через семь досмотровых входных групп с металлодетекторами. По всему маршруту марафона также будут установлены ограждения, ограничено дорожное движение, в том числе - выезды из прилегающих дворов.

Бежали пермяки тоже по улице ЛенинаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А В ЭТО ВРЕМЯ

День рождения рек

В эти же выходные в Перми пройдет фестиваль «День рождения рек» (их у нас - более 300). Самые интересные мероприятия пройдут на набережной Камы.

8 сентября в 11 часов горожан ждут на йогу-марафон, пленэры и мастер-классы по изготовлению кормушек и домиков для животных.

С 13 до 19 часов здесь будет работать площадка краеведческого музея «Трогонтериевый слон». С 13 до 15 часов на Каме пройдет парусная регата, в 14 часов - начнутся спортивные соревнования: каноэ, аквабайк, лодки «Дракон» и другие.

В 22.05 - шоу флайбордистов, после чего - в 22.15 - пиротехническое шоу.

Городская эспланада, набережная

7 - 8 сентября с 9.00 до 23.00 (0+)

Вход свободный

В прошлом году бежали даже мамочки с коляскамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ОБЪЕЗД

Какие улицы перекроют

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, в связи с проведением марафона движение в центре будет ограниченно.

7 сентября с 12.00 до 17.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина - от Борчанинова до Крисанова.

8 сентября с 00.00 до 16.00 будет закрыто движение по улице Ленина - от Борчанинова до улицы Крисанова.

С 5.00 до 16.00 будут перекрыты:

- улица Ленина - от Клименко до Борчанинова;

- улица Окулова - от Соборной площади до Попова;

- улица Монастырская - от дома №2 до Осинской;

- улица Петропавловская - от Комсомольского проспекта до Попова;

- улица Пермская - от 25 Октября до Крисанова;

- улица Екатерининская - от 25 Октября до Сибирской;

- улица Луначарского - от Газеты «Звезда» до Сибирской;

- улица Пушкина - от Газеты «Звезда» до 25 Октября;

- улица Краснова - от Газеты «Звезда» до Сибирской;

- улица Борчанинова - от Екатерининской до Петропавловской;

- нечетная сторона улицы Попова - от Монастырской до Екатерининской;

- четная сторона улицы Попова - от Петропавловской до Екатерининской;

- улица Осинская - от Окулова до Монастырской;

- улица Куйбышева - от Петропавловской до Екатерининской;

- Комсомольский проспект - от Ленина до Екатерининской;

- улица Газеты «Звезда» - от Окулова до Монастырской;

- улица Газеты «Звезда» - от Ленина до Екатерининской;

- улица Сибирская - от Монастырской до Революции;

- улица 25 Октября - от Ленина до Пермской;

- улица Максима Горького - от Ленина до Пермской;

- улица Николая Островского - от Ленина до Пермской.

Открытие движения будет происходить по мере прохождения последнего участника марафона.