2019-09-03T14:29:34+03:00
Фотоконкурсы

«КП»-Пермь» подвела итоги конкурса «Семейный фотоальбом»

Победители получат призы
Елена КОНОВА
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Победителей ждут подаркиПобедителей ждут подарки
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В начале июля мы запустили конкурс «Семейный фотоальбом». Мы пригласили к участию семьи из Пермского края и предложили прислать фотографии с рыбалки, праздника, со сбора дачного урожая или просто совместное селфи.

Два месяца за семьи голосовали друзья, знакомые, коллеги и родственники. Ведь те, кто набрал больше всего лайков, получат ценные призы от наших партнеров! Конкурс автоматически закончился 30 августа, и сегодня мы подводим итоги.

Больше всего лайков - 450 - набрала семья Натальи Омелюхиной. Снимок семьи был сделан на пиратской вечеринке.

Второе место у Евгения Александровича. Фамилию, к сожалению, он не указал. Его фотография набрала 409 лайков.

А третье место заняли супруги Хомяковы, Екатерина и Алексей. Их снимок набрал 297 лайков.

Благодарим наших партнеров:

Агрохолдинг «Ашатли» «С заботой о Вас и Ваших близких!»

Центр медицинской профилактики Пермского края

Chocolate Lounge Cafe

ИСТОЧНИК KP.RU

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