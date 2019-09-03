2019-09-03T13:21:15+03:00
Общество

Дочь Татьяны Тотьмяниной пошла в кембриджскую школу, а сын Катерины Шпицы - в испанскую

Как пермские звезды проводили детей в 1 класс
Екатерина ГАСПЕР
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Фото из Instagram Татьяны ТотьмянинойФото из Instagram Татьяны Тотьмяниной
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В этом году впервые за парты сели дети многих звездных родителей, в том числе, пермских знаменитостей. О первом школьном дне они поделились на своих личных страничках в соцсетях.

В 1 класс пошли дети актрис Катерины Шпицы и Светланы Пермяковой. Катерина выбрала для своего сына Германа московскую школу№ 1252 имени Сервантеса. Это старейшее в столице учебное заведение с редким в качестве первого языка испанским, здесь также можно получить диплом испанского образца. Для торжественной линейки в День знаний звездная мама предпочла для себя стильный брючный костюм в тон школьной форме сына.

Фото из Instagram Катерины Шпицы

Фото из Instagram Катерины Шпицы

Дочь Светланы Пермяковой Варвара тоже стала ученицей московской школы, однако, какой именно, актриса не уточнила. Девочку проводили в первый класс мама Светлана и папа Максим Скрябин, менеджер актрисы. Подписчики обратили внимание на то, как дочка одновременно похожа на обоих родителей.

Фото из Instagram Светланы Пермяковой

Фото из Instagram Светланы Пермяковой

Фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина и ее супруг Алексей Ягудин отправили старшую дочь Елизавету в частную Кембриджскую международную школу в московском коттеджном поселке Березки. На 1 сентября сестру сопровождала ее младшая сестра Мишель. Она будет посещать в этом образовательном учреждении детский сад. В этом году в День знаний в школе открылся новый кампус, и звездная семья стала частью праздника по этому случаю.

Фото из Instagram Марии Скорницкой

Фото из Instagram Марии Скорницкой

У актрисы «Реальных пацанов» Марии Скорницкой сыну Ярославу 6 лет, и в школу он пойдет только в следующем году. А пока Мария поделилась архивным фото, на котором она запечатлена в 1 классе с букварем, и пожелала всем ученикам и студентам терпения, интересных педагогов и новых открытий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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