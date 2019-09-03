Дочь Татьяны Тотьмяниной пошла в кембриджскую школу, а сын Катерины Шпицы - в испанскую

В этом году впервые за парты сели дети многих звездных родителей, в том числе, пермских знаменитостей. О первом школьном дне они поделились на своих личных страничках в соцсетях.

В 1 класс пошли дети актрис Катерины Шпицы и Светланы Пермяковой. Катерина выбрала для своего сына Германа московскую школу№ 1252 имени Сервантеса. Это старейшее в столице учебное заведение с редким в качестве первого языка испанским, здесь также можно получить диплом испанского образца. Для торжественной линейки в День знаний звездная мама предпочла для себя стильный брючный костюм в тон школьной форме сына.

Фото из Instagram Катерины Шпицы

Дочь Светланы Пермяковой Варвара тоже стала ученицей московской школы, однако, какой именно, актриса не уточнила. Девочку проводили в первый класс мама Светлана и папа Максим Скрябин, менеджер актрисы. Подписчики обратили внимание на то, как дочка одновременно похожа на обоих родителей.

Фото из Instagram Светланы Пермяковой

Фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина и ее супруг Алексей Ягудин отправили старшую дочь Елизавету в частную Кембриджскую международную школу в московском коттеджном поселке Березки. На 1 сентября сестру сопровождала ее младшая сестра Мишель. Она будет посещать в этом образовательном учреждении детский сад. В этом году в День знаний в школе открылся новый кампус, и звездная семья стала частью праздника по этому случаю.

Фото из Instagram Марии Скорницкой

У актрисы «Реальных пацанов» Марии Скорницкой сыну Ярославу 6 лет, и в школу он пойдет только в следующем году. А пока Мария поделилась архивным фото, на котором она запечатлена в 1 классе с букварем, и пожелала всем ученикам и студентам терпения, интересных педагогов и новых открытий.