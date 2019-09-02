Дождались: к выходным в Пермь придет бабье лето

- Лета нынче не было, может, хоть осень будет теплой? Стоит ли ждать хотя бы бабьего лета?

- Да, после дождичка в четверг.

Это не шутка, а реальный разговор с пермскими синоптиками. Метеорологи обещают, что погода исправится буквально на днях и хоть немного вознаградит нас за все те сюрпризы, что преподнесла этим летом.

Совсем скоро осень станет золотой.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- До четверга небо будет пасмурным, - отмечает инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Но с каждым днем будет хоть на градус да теплее. Прояснений будет все больше, а осадков - все меньше. И со второй половины недели нас ждет заметное потепление. Дожди прекратятся, небо очистится. В субботу воздух в Перми может прогреться до +23 градусов. Следующая неделя также обещает быть сухой и теплой - в Прикамье сохранится влияние антициклона.

Осенью так много красивых желтых листьев!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Словом, начало осени обещает быть комфортным. А вот лето было богато на погодные антирекорды.

Самый теплым днем в году стало 13 мая, когда в Перми столбик термометра достиг +31 градуса. Единственный по-настоящему жаркий летний день был лишь 9 июня - тогда воздух прогрелся до +29 градусов.

А вот дальше начались холода и дожди с грозами и шквалами. По ночам в конце июня случались даже заморозки.

10 июля ураган пронесся по центру Перми. Итог: вырванные с корнями деревья и больше трех десятков искореженных автомобилей.

В середине июля за пять дней в Прикамье выпала полуторамесячная норма осадков. В Перми людям приходилось вброд переходить дороги, в селах вода залила огороды. На малых реках на севере края и в Коми округе снесло мосты.

20 августа потоп в краевом центре повторился: в Перми за день выпало столько осадков, сколько должно быть за полмесяца. В Кунгурском районе размыло железнодорожный переезд.

С учетом всех этих аномалий нынешнее лето можно назвать одним из самых холодных, дождливых и «грозовых» за весь ХХI век.

Селфи в желтых тонах.Фото: Александр ГЛУЗ

Во вторник, 3 сентября, воздух в Перми днем прогреется до +12 градусов, будет пасмурно, вероятны небольшие дожди. В среду станет немного теплее – до +13 градусов. Возможны прояснения.

В четверг обещают уже до +14 градусов, во второй половине дня возможна ясная погода. А к пятнице потеплеет до +17 и без осадков.

Суббота, 7 сентября, может стать, по прогнозам синоптиков, самым теплым днем недели: столбик термометра превысит 20-градусную отметку: воздух днем может прогреться до +23 градусов. В воскресенье дневная температура может немного понизиться из-за облачности до +20 градусов.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели теплая погода должна сохраниться.

Осенняя прогулка.Фото: Алексей ФОКИН

НА ЗАМЕТКУ

Удастся ли спасти урожай?

Для огородников и садоводов нынешнее лето получилось провальным. Погодные аномалии этого сезона грозят аукнуться и в будущем году.

- Все плохое, что могло произойти, уже произошло. Теперь надо подумать, как спасти урожай будущего года, - говорит доцент Пермского государственного аграрно-технологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Нынешнее холодное и дождливое лето оказалось идеальным для развития грибковых заболеваний. Фитофтора подпортила ботву картофеля, пострадали плоды ягодных растений, яблонь. Осенью надо обязательно собрать и сжечь опавшие листья, а растения обработать хотя бы бордоской жидкостью, весной обработку придется повторить. Урон от неблагоприятного нынешнего лета в будущем году неизбежен, надо постараться его уменьшить.

Для сельхозпроизводителей главная угроза заключается в том, что сейчас комбайны не могут заехать на раскисшие из-за дождей поля. Урожай капусты, свеклы и моркови, а также зерновых получился неплохим. Вопрос в том, удастся ли его собрать. Остается уповать на прогнозы синоптиков о том, что в сентябре наконец-то установится теплая и сухая погода.

Свежий воздух всегда полезен.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СОВЕТЫ ДОКТОРА

Витамины не помогут, а маска защитит от вирусов

- Таблеток от холодной погоды пока еще не создали, но можно воспользоваться несложными советами, чтобы не заболеть с наступлением осенней поры, - говорит пермский терапевт Татьяна Демидова.

· Одевайтесь по погоде и не забывайте прихватить зонтик, даже если вдруг потеплело, а синоптики не обещают дождя. Осенняя погода переменчива.

· Не забывайте проветривать квартиру и офис, даже если в них не очень жарко. Вирусные инфекции любят этот сезон именно за то, что осенью мы чаще сидим в помещении, чем летом, и перестаем открывать форточки.

· Если выглянуло солнышко, постарайтесь этим воспользоваться и выйти на улицу, чтобы впитать хоть немного солнечных лучей.

· Принимать витаминные комплексы в сентябре ни к чему. Свежие фрукты и овощи - это то, что вам нужно.

· Не стесняйтесь надевать медицинскую маску, если предстоит быть там, где очень много народа.