Во избежание травматизма. Качели на пермской эспланаде приковали к земле цепями

- Трое качелей, на них по три сиденья, на каждое можно усадить по два человека, это сколько будет? - считает 9-летний Лева. Они с одноклассницей Аллой и их мамами сразу после школьной линейки отправились на эспланаду, чтобы прогуляться по второй зоне, которую строители успели-таки открыть ко Дню знаний.

- Получается, 18 человек на качелях одновременно могут качаться! - говорит Аллочка. - Чур, я первая!

Мы пришли покачаться сразу после школьной линейки!Фото: Василий Вахрин

Но вот покачаться-то ей как раз и не удается - не дает ограничительная цепочка, корой качели прикреплены снизу к тротуару.

Качели снабдили страховочными цепочками.Фото: Василий Вахрин

- На них не покачаться! - слегка разочарована девочка.

- Ну, это для безопасности, - объясняет ей ее мама Лиза. - Ты же слышала про то, что в фонтане здесь мальчики ножки повредили. Ну вот, качели заранее решили обезопасить.

На каждой из скамеек можно сидеть вдвоем.Фото: Василий Вахрин

- Нам здесь все нравится! - говорит Левина мама Татьяна. - Посмотрите, какие красивые получились зеленые холмы, под которыми кафе спрятаны. Какие на них живописные лужайки с цветами. А какой великолепный сделали фонтан, какой замечательный амфитеатр - в той зоне, которую ко Дню города сдали. Это уже стало нашим любимым местом для прогулок. А вот теперь и на новую площадку нас дети привели посмотреть.

Так издали выглядит новая зона эспланады.Фото: Василий Вахрин

В первый день занятий здесь много школьников. Но не только.

- Мы - будущие строители, поступили с подружкой на первый курс политеха, - говорит Ксения. - И сразу после вводных лекций пришли сюда - посмотреть на качели и кафе.

Будущие строители оценили новую зону эспланады.Фото: Василий Вахрин

- Нам нравится, что на эспланаде теперь есть на чем посидеть, - говорит ее подруга Мария. - Скамьи тянутся вдоль ступеней амфитеатра. А сейчас появились и скамьи-качели. Только я лучше бы сделала над ними навесы не реечные, а такие, чтобы от дождя можно было укрыться. Остается ждать, когда откроют кафе в холмах. Чтобы и от дождика можно было спрятаться, и в холод погреться. При нашей погоде это актуально.

Всего установлены трое таких качелей.Фото: Василий Вахрин

В мэрии сообщили, что два просторных кафе должны открыться до конца сентября.

Кафе-холмы обещают открыть до конца сентября.Фото: Василий Вахрин

- Мы и качели планировали открыть в первой декаде сентября, однако подрядчик успел закончить все работы раньше, ко Дню знаний, - сообщил заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич. - Ну а вся эта зона - так называемый 68-й квартал - полностью будет открыта к концу сентября, как и планировалось, в том числе и кафе в холмах. И мы уже начали готовиться к благоустройству 66-го квартала эспланады у памятника «Героям фронта и тыла». Эту часть отремонтируем к 300-летию Перми. Здесь появятся новые дорожки, светильники, зоны отдыха - все будет выполнено в таком же стиле, как и в двух уже открытых зонах.

Щели фонтана заварили металлическими вставками.Фото: Василий Вахрин

Что касается фонтана на эспланаде, на котором летом, сразу после его открытия, получили травмы дети, - самые большие щели в сливных решетках, в которые проваливались детские ножки, на нем заварили дополнительными вставками. А перед фонтаном повесили «инструкцию по применению». «Будьте аккуратнее с водосливными решетками - бегать по ним нельзя!» - написано на табличке.