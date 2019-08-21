2019-08-30T15:16:21+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

ВТБ Лизинг передал клиенту первый электромобиль

I-Pace был передан в лизинг по корпоративной программе Jaguar Land Rover Financial Services
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ВТБ Лизинг осуществил поставку первого электромобиля для клиента. Транспортным средством стал Jaguar I-Pace - один из лидеров продаж электрокаров в России.

I-Pace был передан в лизинг по корпоративной программе Jaguar Land Rover Financial Services. Она предполагает первоначальный взнос от 10%, срок лизинга от 12 до 60 месяцев, выкупной платеж - от тысячи рублей. Также в ее рамках действует специальное предложение «20%-0%-20%» с первоначальным взносом от 20% и равноценным выкупным платежом 20%, сниженными ежемесячными расходами и отсутствием переплаты за лизинг. Срок сделки по нему составляет 24 месяца.

Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Электромобили пользуются все большей популярностью в России. ВТБ Лизинг стратегически важно учитывать потребности клиентов, поэтому нам интересно выйти в новый для себя сегмент и работать с электрокарами. Jaguar Land Rover – наш давний партнер. Только за январь-июль 2019 года наши объемы по финансированию Land Rover увеличились на 72%, по Jaguar – на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы надеемся, что новое предложение по электромобилям заинтересует клиентов и в дальнейшем будет пользоваться у них спросом».

ВТБ Лизинг стал официальным провайдером Jaguar Land Rover Financial Services в 2017 году. Всего за время сотрудничества с автоконцерном клиентам компании было передано более тысячи автомобилей Jaguar и Land Rover. Большая часть сделок традиционно приходится на Москву и Санкт-Петербург.

По итогам первого полугодия 2019 года ВТБ Лизинг увеличил объемы нового бизнеса по автомобильному транспорту: чистые инвестиции в лизинг (NIL) по данному направлению выросли на 26% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, до 16,5 млрд рублей.

Справочно

Бренд Jaguar выпустил свой первый полностью электрический кроссовер I-Pace в прошлом году, представив экологичный автомобиль с динамикой спорткара, технологиями нового поколения на базе искусственного интеллекта и практичностью пятиместного SUV. Два электродвигателя, разработанные Jaguar, наряду с передовой литий-ионной батареей емкостью 90 кВт/ч и алюминиевой архитектурой, позволяют I-Pace разогнаться с места до 100 км/ч за 4,8 секунды и обеспечивают запас хода до 470 км (WLTP).

ИСТОЧНИК KP.RU

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