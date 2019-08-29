2019-08-30T15:14:28+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

ВТБ Факторинг в 5,5 раз увеличил объем портфеля на Урале

ВТБ Факторинг возглавил рынок факторинга в УФО с долей 39% по портфелю уступленных требований
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По итогам первого полугодия 2019 года портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе превысил 34 млрд рублей, что в 5,5 раз больше показателя за аналогичный период 2018 года. Общее количество оплаченных поставок выросло на 84% и превысило 5,3 тыс. единиц.

ВТБ Факторинг возглавил рынок факторинга в УФО с долей 39% по портфелю уступленных требований. За прошедший год компания обеспечила более 60% прироста суммарного факторингового портфеля в регионе. Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией. В рамках стратегии группа ВТБ продолжит развивать факторинговый бизнес с точки зрения цифровизации наших продуктов и сервисов.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

ВТБ Факторинг оказывает весь спектр услуг в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Представительства ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе находятся в Екатеринбурге и Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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